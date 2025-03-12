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Fransız Bakan Haddad: Trump'ın tarifelerine karşı daha ileri gidebiliriz

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Benjamin Haddad, Avrupa Birliği'nin ABD'nin gümrük tarifelerine verdiği tepkide daha ileri gidebileceğini söyledi.

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Haddad TF1 TV'ye verdiği demeçte bir ticaret savaşının kimsenin çıkarına olmadığını söyledi.

AB Komisyonu, Trump'ın alumünyum ve çelik ithalatına yüzde 25 tarife kararının uygulamaya koyması sonrası karşı tedbirler açıkladı. 1 Nisan'da uygulamaya girmeye başlayacak karşı tedbirler 26 milyar euro tutarında ABD malını etkileyecek.

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