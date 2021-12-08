Fransız bakan tecilli hapis cezası alınca istifa etti

Paris Ceza Mahkemesi, Griset'in mal varlığını bildirirken bir bölümünü gizlediğine karar verdi, bakana 6 ay tecilli hapis cezası verildi ve 3 yıl seçilme yasağı, kamu görevi yasağı getirdi.

Griset'in avukatı Patrick Maisonneuve, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirtti. Griset ise mahkeme kararının ardından görevinden istifa etti.

Ekimde yapılan duruşmada, savcılık Griset hakkında 10-12 ay tecilli hapis cezası ve 3 yıl seçilememe ve kamu görevinde bulunamama yasağı talep etmişti.

Bakanların mal varlıklarına ilişkin beyannamelerini inceleyen yetkili kurum olan Kamu Yaşamının Şeffaflığı İçin Yüksek Otorite, 24 Kasım 2020'de Griset'in 171 bin euroluk mal varlığını bildirmediğini tespit etmiş ve yargıya bildirmişti. Bunun üzerine Paris Savcılığı soruşturma başlatmıştı.

Şubat 2021'de Griset'in evinde arama yapılmıştı. Temmuz 2020'den bu yana bakanlık görevini yürüten Griset, mevcut hükümette ceza mahkemesi tarafından yargılanan ilk bakan oldu.