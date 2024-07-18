Fransız dergiden Türkiye iddiası: 'ABD F-16'sı yerine Avrupa'nın Eurofighter'ını alacak'

Türk Hava Kuvvetleri'nin, İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ortak girişimiyle geliştirilen Eurofighter Typhoon satın almaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Fransız savunma sanayisi dergisi Metadefense'te yer alan habere göre, Türkiye, 40 adet Eurofighter Typhoon satın alabilmek için ABD'den alacağı F-16V siparişinin bir kısmından vazgeçecek.

Ankara, 8 ila 10 milyar Euro arasında olacağı tahmin edilen Eurofighter anlaşmasına bütçe yaratmak amacıyla 23 milyar Euro değerindeki 40 adet F-16V ve 80 adet F-16 modernizasyon kiti siparişinin bir kısmını feda edecek.

Erdoğan, Scholz ile görüştü

Yunanistan'ın Rafale savaş uçaklarını satın alması ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'a olan ilgisinin artmasına neden oldu.

İngiltere, İspanya ve İtalya, Eurofighter satışına ilişkin onay verirken Almanya ikna edilemedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un olumsuz kararında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail hakkındaki açıklamaları etkili oldu.

Scholz ile savaş gemileri için motorlar ve nükleer santral için türbinler satın alımını konuşacak olan Erdoğan, Suudi Arabistan'a Eurofighter satılmasına onay veren Scholz'ün yumuşamasını sağladı.

40 Eurofighter Typhoon savaş uçağını satın alınmasına ilişkin müzakereler, 9-11 Temmuz 2024 tarihleri arasında ABD'de düzenlenen NATO zirvesinde gerçekleşti.

Alman Başbakanlığı tarafından henüz herhangi bir teyit iletilmedi.