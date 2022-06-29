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Fransız EDF, Polonya'da nükleer santral için imza attı

Fransız enerji sağlayıcısı EDF, Polonya'da ilk nükleer santralin kurulması için ülkedeki 5 firma ile iş birliği anlaşması imzaladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Polonya Haber Ajansı'nın (PAP) haberinde, Polonya'da kurulacak ilk nükleer santral için Fransa devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF'nin Polonya'daki 5 firma ile anlaşma imzaladığı ifade edilirken, projenin Fransa hükümeti tarafından desteklendiği belirtildi.

EDF Polonya Ofisi Müdürü Thierry Deschaux, iş birliğinin Polonya endüstrisinin kapasitesinde önemli bir değişiklik sağlayacağını kaydetti.

Polonya hükümeti tarafından nükleer program kapsamında 6-9 GW kapasiteli 6 reaktörün inşasının öngörüldüğü belirtilirken, yaklaşık 1-1,6 GW kapasiteli ilk ünitenin ise 2033'te devreye alınmasının planlandığı belirtildi.

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