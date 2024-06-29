Fransız halkı seçimlerle aşırı sağın güçlenmesinden endişeli

Macron'un, rakibi RN'nin sandıktan birinci parti çıkmasına rağmen bu kararı alması, ülkede 5. Cumhuriyet dönemi boyunca iktidarı aşırı sağa vermeyen Fransız halkında tepkiye yol açtı. Söz konusu partinin iktidar olmasıyla yürürlüğe koymayı vadettiği göç ve ekonomi politikaları, ülkede yabancılar başta olmak üzere önemli bir kesimde kaygıya neden oluyor.

Seçimin ilk turu yarın

İlk turu yarın düzenlenecek seçimde Fransızlar, kendilerini 5 yıl boyunca temsil edecek 577 milletvekilini belirlemek için sandık başına gidecek. Paris'in en büyük banliyölerinde yaşayanlar, Macron'un erken seçim kararının sorumsuzluk olduğu savunurken, aşırı sağın güçlenmesinin ülkede huzuru bozacağına dair büyük endişe taşıyorlar.

Adaylar

Paris banliyölerinden Seine-Saint-Denis'in Halk Cephesi'nin milletvekili adayı Stephane Peu, "Emmanuel Macron bir sorumsuz. Ulusal Birlik'in (oylarının) ülkede bu kadar yüksek olduğu bir zamanda Ulusal Meclisi feshetmek Fransa'da çok fazla endişeye sebep oldu" şeklinde konuşarak bölgedeki halkın aşırı sağın başa gelmesinden duyduğu endişeyi gözlemlediğini kaydetti.