Fransız ilaç devi Sanofi'ye rakipleri geri adım attırdı

Sanofi, salgın hastalıkla mücadelede BioNTech-Pfizer ittifakının yanı sıra Moderna'nın baskın rolü nedeniyle kendi mRNA tabanlı COVID-19 aşısı için çalışmalarından vazgeçtiğini açıkladı.

Fransız sağlık grubu, bunun yerine İngiliz ortağı GlaxoSmithKline ile toplu denemelerin devam ettiği daha geleneksel protein bazlı yaklaşıma dayalı olan bir COVID-19 aşı adayını piyasaya sürme çalışmalarına odaklanacak.

Sanofi'nin, Translate Bio'yu devralmasının bir parçası olan mRNA aşısının klinik gelişimini bırakma kararı, bugün açıklanan olumlu Faz I/II çalışma ara sonuçlarına ve katılımcıların kan okumalarının güçlü bağışıklık reaksiyonu göstermesine rağmen alındı.

Ancak Sanofi, ortaya çıkan sonuçların şirketi yalnızca teknolojiyi grip ve diğer hastalıklara karşı potansiyel bir aşı olarak kullanma çalışmalarını sürdürmeye teşvik ettiğini ve onaylanmış iki mRNA aşısının güçlü pazar varlığı nedeniyle COVID-19 alanından vazgeçtiğini açıkladı.

Sanofi Pasteur'un küresel araştırma ve geliştirme başkanı Jean-Francois Toussaint, "Bu sonuçlar, mRNA geliştirme programlarımız için önümüzdeki yolu açıkça belirlemeye yardımcı olacak" dedi.

Aşı için ortağını satın almıştı

Sanofi, COVID-19'a karşı mRNA aşısı geliştirmek için iş birliği yaptığı Translate Bio'ya satın almaya karar verdiğini duyurmuştu.

Şirket, Translate Bio'yu bünyesine katmak için ise 3,2 milyar dolar ödeyeceğini açıklamıştı.