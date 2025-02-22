Fransız Le Point dergisi dünyaya yön verecek 4 lideri açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan da aralarında!
Fransız dergisi Le Point, yeni dünya düzenine yön vereceği iddiasıyla dört liderin fotoğraflarını kapağına taşıdı. Kapakta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yer aldı.
Fransa'nın haftalık haber dergisi Le Point, Yeni Dünya Düzeni başlığıyla özel bir sayı kaleme aldı.
Dergi, dünyaya yön vereceğini düşündüğü dört lideri kapağına taşıdı.
Derginin kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in fotoğrafları yer alıyor.
Le Point'e göre, yeni dünya düzeninin baş aktörlerinin bu dört lider olacak.
Aynı kapakta savaş uçağı, uydu ve tankların yer alması da savunma sanayinin önemine vurgu yapıldığı şeklinde değerlendirildi.