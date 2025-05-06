Friedrich Merz kimdir, kaç yaşında? Almanya'nın yeni başbakanı Friedrich Merz hakkında bilgiler

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisinin Genel Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te ikinci tur oylamada başbakan seçildi. Merz, ​​​​​​​böylece İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Almanya’nın 10. Başbakanı oldu. Bu gelişmenin hemen ardından "Friedrich Merz kimdir, kaç yaşında?" soruları hızlandı.

Friedrich Merz kimdir?

Joachim-Friedrich Martin Josef Merz, 11 Kasım 1955’te Almanya’nın Brilon kentinde doğmuştur. Hukukçu kimliğiyle tanınan Merz, Alman siyasetinde Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partisiyle uzun yıllardır etkili bir figürdür. Siyasi kariyerine genç yaşta başlamış, henüz okul yıllarında CDU’ya katılmıştır.

1989 yılında Avrupa Parlamentosu’na seçilerek uluslararası düzeyde siyaset sahnesine adım atan Merz, 1994’te Alman Federal Meclisi’ne girmiştir. 2000-2002 yılları arasında CDU/CSU Meclis Grup Başkanı olarak ilk kez muhalefet lideri görevini üstlenmiştir. 2009’da aktif siyasetten çekilerek özel sektörde, özellikle lobicilik ve hukuk alanında çalışmıştır.

2018’de siyasete dönüş yapan Merz, CDU liderliği için iki başarısız denemenin ardından, 2021 yılında partinin başına geçmiştir. Aynı zamanda 2022’den beri CDU/CSU Meclis Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Bu görevleriyle Almanya Federal Meclisi’nde muhalefetin lideri konumundadır. 2024 yılı Eylül ayında ise CDU/CSU’nun 2025 federal seçimleri için şansölye adayı ilan edilmiştir.

Merz, Almanya’nın Avrupa Birliği içinde daha etkin bir liderlik üstlenmesi gerektiğini savunmakta ve NATO ile Ukrayna’ya olan desteğini açıkça ifade etmektedir. Özel yaşamında evli ve üç çocuk babası olan Merz, aynı zamanda amatör pilot olup, iki uçağı bulunmaktadır.