Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümüne ilişkin soruşturmada bir doktora ev hapsi

Friends dizisinin yıldız ismi Matthew Perry'nin 2023 yılında aşırı doz nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında suçlanan doktorlardan biri cezalandırıldı. Eski bir ketamin kliniği işletmecisi olan Doktor Mark Chavez, sahte yollarla temin ettiği ketamini başka bir doktora sattığı suçlamasıyla 8 ay ev hapsi, 3 yıl denetimli serbestlik ve 300 saat toplum hizmeti cezasına çarptırıldı.

"Sanık sorumluluğu erken aşamada kabul etti"

Chavez'in avukatları Matthew Binninger cezanın ardından yaptıkları açıklamada, "Sayın Chavez, sorumluluğu en başından kabul etti ve hatasını asla küçümsemedi" dedi.

Avukatlar, Mark Chavez'in ünlü oyuncu Perry ile hiç tanışmadığını, evine girmediğini ve ilaç uygulamadığını, ayrıca ölümüne neden olan ketamini temin etmediğini savunarak, "Sanık sorumluluğu erken aşamada kabul etti, iddianame öncesi suçlamayı kabul etti, iş birliği yaptı ve tutuklama duruşmasından önce gönüllü olarak tıbbi lisansını teslim etti" denildi. Avukatlar, eski acil servis hekimi olan Chavez'in mesleğini kaybettiğini, kamu önünde itibarsızlaştığını ve şu anda Uber şoförü olarak geçimini sağladığını belirtti.

Savcılar, Chavez'in başta yalan söylediğini belirtirken, daha sonra ise "hızla sorumluluğu kabul ettiği ve hükümetin soruşturmasında iş birliği yapmayı kabul ettiğini" aktardı.

Ünlü oyuncuya 20 şişe ketamin, ketamin pastili ve enjektör verdi

Soruşturma kapsamında suçlanan ve bu ayın başında 30 ay hapis cezasına çarptırılan Doktor Salvador Plasencia suç itirafında, bir hastasının onu 30 Eylül 2023'te Matthew Perry ile tanıştırdığını ve adı açıklanmayan hastanın ünlü oyuncuya "ketamin arayan, nakit ve binlerce dolar ödemeye razı yüksek profilli bir kişi" olarak tanıttığını söyledi. İfadeye göre, Plasencia, Perry'nin ketamin talebini görüşmek için "akıl hocası" Mark Chavez ile iletişime geçti ve ondan sıvı ketamin şişeleri ile ketamin pastilleri satın aldı. Plasencia, 30 Eylül 2023 ile 12 Ekim 2023 arasında Perry'ye ve oyuncunun ev arkadaşı Kenneth Iwamasa'ya toplam 20 şişe ketamin, ketamin pastili ve enjektör verdiğini kabul etti. Plasencia, ketamini Perry'ye birkaç kez evinde uyguladı ve şişeleri ile pastilleri Iwamasa'ya bıraktı ve Iwamasa ilaçları uyguladı.

Savcılık, Plasencia'nın, Perry'den ne kadar ücret alacağına ilişkin Chavez'e attığı mesajlarda, "Bu moron ne kadar öder acaba?" ve "Hadi görelim" ifadelerini kullandığını bildirdi.

Üç sanık gelecek yıl hakim karşısına çıkacak

Matthew Perry'nin ev arkadaşı Kenneth Iwamasa, geçtiğimiz yıl ağustos ayında ünlü oyuncunun öldüğü gün ketamin uyguladığını kabul etti. 15 yıla kadar hapis istenen Iwamasa'nın ceza duruşması gelecek yıl 14 Ocak'ta yapılacak.

Perry'nin ölümüne yol açan ketamini dağıttıklarını kabul eden diğer iki sanık, Erik Fleming ve Jasveen Sangha ise Ekim 2023'te ünlü isme 51 şişe ketamin sattılar. Fleming, Ağustos 2024'te suçlamaları kabul etti. 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Fleming'in ceza duruşması 7 Ocak 2026'da yapılacak.

Eylül ayında uyuşturucu ile ilgili mülkü sürdürme, üç kez ketamin dağıtımı ve ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açan ketamin dağıtımı ile suçlanan Sangha 65 yıla kadar hapis cezası istemiyle 25 Şubat 2026'da haki karşısına çıkacak.

Chavez, Plasencia'ya sahte reçeteyle elde ettiği sıvı ketamin ve ketamin pastilleri verdi

Matthew Perry'nin 2023 yılında aşırı doz nedeniyle ölümüne ilişkin suçlanan ve mahkum edilen beş kişiden biri olan Mark Chavez, doktor Salvador Plasencia'ya sahte yollarla temin ettiği ketamini sattığını geçtiğimiz yıl itiraf etmişti. Savcılar, Mark Chavez'in, soruşturma kapsamında suçlanan diğer doktor Salvador Plasencia'ya sahte reçeteyle elde ettiği sıvı ketamin ve ketamin pastilleri verdiğini bildirmiş, ketaminin Perry'nin ölümünden haftalar önce yıldız isme ulaştırıldığı ortaya çıkmıştı.

Jakuzide boğulduğu ifade edilmişti

ABD yapımı komedi dizisi Friends'in Chandler Bing karakteri ile hafızalara kazınan Matthew Perry, 28 Ekim 2023'te Malibu'daki evinin jakuzisinde ölü bulunmuştu. Ünlü oyuncunun otopsi raporunda Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedilmişti. Kanında, ketamin bulunan oyuncunun daha sonra jakuzide boğulduğu ifade edilmişti. Oyuncunun ölümü "kaza" olarak nitelendirilmişti.

Alkol bağımlılığı ile mücadele ediyordu

Perry, Friends dizisi ile yakaladığı şöhretinin zirvesindeyken alkol bağımlılığı ile mücadele ediyordu ve defalarca rehabilitasyona gitmişti. Perry, 2016 yılında verdiği bir röportajında, Friends'in çekimleri sırasında alkol ve uyuşturucu nedeniyle dizinin 3 yılını hatırlayamadığını söyledi.