Frost: Brexit anlaşması eylülde mümkün
Birleşik Krallık Brexit Başmüzakerecisi Frost, ülkesi ve AB arasındaki görüşmelerin eylül ayında bir anlaşma ile sonlanabilecğine işaret etti.
Birleşik Krallık Brexit Başmüzakerecisi David Frost, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında bir ticaret anlaşmasının eylül ayında imzalanabileceğine inandığını söyledi.
Frost yaptığı Twitter paylaşımında, "Değerlendirmelerimiz, anlaşmanın eylül ayında imzalanabileceği yönünde ve bunu başarmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Ülkesinin özel bir muamele görmek istemediğini ekleyen Frost, ülkesinin AB ortak pazarını tehlikeye atacak talepleri olmadığını belirtti.
Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak geçtiğimiz hafta yaptıığ açıklamada, müzakerelerde gelişmeler kaydedildiğini ve bir anlaşmanın imzalanacağına inandıklarını söylemişti.