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FT: Çin, Biden yönetiminde daha az volatilite ancak zorlu ilişkiler bekliyor

Çin yönetimi, ABD'de yeni seçilen Başkan Joe Biden yönetiminde daha az volatilite ancak zorlu ilişkiler bekliyor.

FT: Çin, Biden yönetiminde daha az volatilite ancak zorlu ilişkiler bekliyor
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Financial Times gazetesinin haberine göre, Pekin yönetimi Biden döneminde ABD ilişkilerin daha az dalgalı olacağına inansa da yeni yönetimin Trump'ın sert tutumunu çok fazla değiştireceğini tahmin etmiyor.

Çin yönetimi henüz ABD seçim sonuçları konusunda resmi bir açıklama yapmadı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yorum talebine süreci izledikleri yanıtını vermişti.

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