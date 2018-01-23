FT: Türkiye'nin samimi güvenlik kaygıları var

23 Ocak 2018

İngiliz Financial Times gazetesi, Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili bugünkü başyazısında, son gelişmelerin bölgede ABD'nin etkisi azalırken Rusya'nın belirleyici aktör haline geldiğini gösterdiğini belirtti.



Operasyonun ABD ve Türkiye arasındaki uçurumun ne kadar büyüdüğünü gösterdiği görüşünün yer aldığı yazıda, "Diğer yandan bu durum, Zeytin Dalı Harekâtı'yla Batılı güçlerin bölgedeki vekâlet savaşlarında ne denli kısıtlı kaldığını gözler önüne serdi" denildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin son derece samimi güvenlik kaygıları var. Bu inkâr edilemez. Ankara, Kürtlerin DEAŞ'a karşı en etkin silahlı güç olarak sivrilmesini izlemek durumunda kalmıştı. PKK ile bağlantılı Kürt güçler tarafından domine edilmiş olan Suriye Demokratik Güçleri'nin ABD desteği almasını engelleyemediler.

Önce ABD'nin hava desteği geldi, ardından da ABD ordusunun özel kuvvetleri. ABD bu güçlere önce örtülü ardından da açıktan silah desteği de verdi. Ancak DEAŞ yenilgiye uğratıldıktan sonra ABD'nin bu desteği geri çekeceği yönünde bir anlayış vardı. Ankara, Kürtlerin Fırat Nehri'nin batısına geçmesini istemiyordu.

İşte bu yüzden ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ABD askerlerinin öngörülebilir gelecekte Suriye'de kalmaya devam edeceğini söylediğinde Ankara ihanete uğramışlık hissi içerisinde derin bir öfkeyle karşılık verdi."

"Afrin Harekatı, Rusya'nın onayı olmadan yapılamazdı"

Afrin Harekâtı'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki en önemli aktör olmaya devam eden Rusya'nın onayı olmadan yapılamayacağı savunulan yazıda şu yorumlar yer aldı:

"Rusya'nın stratejik düşüncesini tam olarak kestirmek kolay değil. Kremlin, Esad karşıtı Türklerin operasyonuna izin vererek, Suriye'nin liderine arkasındaki desteğin şartsız olmadığını göstermek istemiş olabilir.

Rusya'nın aklında ne olursa olsun, Moskova son gelişmelerin iki NATO müttefiki ABD ve Türkiye'nin arasını daha da açmasıyla duyduğu memnuniyeti gizlemekte zorlanıyor."

"ABD dış politikasının etkisi azalıyor"

"Türk güçleri ile ABD destekli güçlerin karşı karşıya gelme riski var. Bu çatışmalar yeni bir mülteci akınına da yol açabilir" denilen yazıda, "Yaşananları Türkiye'nin Batı'dan biraz daha uzaklaşması olarak okumak cazip gelebilir. Ancak tüm bu olan biten bir yandan da ABD dış politikasının nasıl bir kargaşa içinde olduğunu, Moskova etkisini artırırken ABD'nin bölgesel gelişmeleri şekillendirme becerisini nasıl yitirdiğini de gösteriyor" değerlendirmesi dikkat çekti.

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