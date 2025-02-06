Furyaya bir ülke daha katıldı! DeepSeek, Güney Kore'de yasaklandı

Güney Kore, güvenlik endişeleri nedeniyle Çin merkezli yapay zeka sohbet robotu DeepSeek AI'ye kısıtlama getiren ülkeler arasına katıldı. Ülkenin dışişleri, ticaret ve savunma bakanlıkları, kullanıcı verilerinin toplanmasına dair kaygılar nedeniyle bu platforma devlet cihazlarından erişimi engelledi.

Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre, ilgili bakanlıkların dış ağlara bağlı bilgisayarlarından DeepSeek AI'ye giriş engellendi. Bakanlık yetkilileri, siteye erişim girişiminde bulunan kullanıcıların kısıtlamayı belirten bir mesajla karşılaştığını aktardı. Savunma Bakanlığı yetkilisi ise askeri bilgisayarlarda erişim kısıtlamasının "teknik kaygılardan" kaynaklandığını belirtti.

İtalya ve Avustralya benzer adımlar atmıştı

Güney Kore, DeepSeek AI'yi sınırlayan ilk ülke değil. Ocak ayı sonunda İtalya'nın veri koruma otoritesi platforma ülke genelinde yasak getirirken, Avustralya da resmi sistemlerde erişimi kısıtlamıştı.

ABD hükümeti DeepSeek AI'yi resmi olarak yasaklamamış olmasına rağmen, ABD Donanması ve NASA gibi bazı federal kurumlar güvenlik ve gizlilik endişeleri nedeniyle erişimi engelledi. Ayrıca, Teksas eyaleti ulusal güvenlik kaygılarını gerekçe göstererek platforma yasak getiren ilk eyalet oldu.