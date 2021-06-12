G-7 Zirvesi'nde Kuzey İrlanda tartışması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında soruna yol açan Brexit Anlaşması'nın parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü üzerinden AB'yi uyararak, ülkesinin toprak bütünlüğünü korumak için ne gerekiyorsa yapacağını belirtti.

Johnson, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmenin ardından Sky News'e konuştu.

AB ile bir ticaret anlaşmazlığında İngiltere'nin toprak bütünlüğünü korumak için ne gerekiyorsa yapacağının altını çizen Johnson, çözüm bulunamaması halinde acil durum önlemleri almakla tehdit etti.

Johnson, "AB içindeki bazı kişiler, İngiltere'nin tek bir ülke ve tek bir bölge olmasını yanlış anlıyor. Bence bunu kafalarına sokmaları gerekiyor." dedi.

AB'yi anlaşma şartlarında tek taraflı değişiklik yapmayı ve anlaşmadan çekilmeyi mümkün kılan 16. maddeyi uygulamakla tehdit eden Johnson, "Protokol, bu şekilde uygulanmaya devam ederse o zaman açıkça 16. maddeye başvurmaktan çekinmeyeceğiz." ifadesini kullandı.