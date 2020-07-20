G20 fakirin borcuna şahin

20 Temmuz 2020

HİLAL SARI

G20 ülkeleri COVID-19 krizinin başında dünyanın en fakir ülkelerine verilen kredilerde beklendiği gibi 11,5 milyar dolar değil sadece 5,3 milyar dolar borcu askıya aldı. Bu ülkelerin toplam borcu ise 2018 sonu itibariyle 270 milyar dolardaydı.

Fakirin Dünya Bankası’na borcu Çin’den fazla

Dünya Bankası verilerine göre 2018 sonu itibariyle bu 73 ülkenin Çin’e 104 milyar dolar borcu bulunuyor. The Economist'in Dünya Bankası verilerine yer verdiği haberinde bu rakamın 73 ülkelenin dış borcunun yüzde 20’sine denk geldiğini belirtiyor. Yine aynı 73 ülkenin Dünya Bankası’na 106 milyar dolar, tahvil sahiplerine ise 60 milyar dolar borcu bulunuyor. Cibuti’nin Çin’e borcu GSYH’sinin yüzde 40’ına denk geliyor.

G20'den 'tam uyun' çağrısı

Haftasonu sanal olarak gerçekleşen G20 zirvesinde maliye bakanları ve merkez bankası başkanları işbirliği taahhüdünü yenileyerek Paris Kulübü ve G20 üyelerine ‘Borç Geri Ödeme Erteleme Girişimi’ DSSI’ye tam ve şeffaf şekilde uyma çağrısı yaptı. Grup borç ötelemeyi 2020’nin ikinci yarısına uzatmayı da değerlendirecek. G20 öncesi konuşan Dünya Bankası Başkanı David Malpass da tüm kreditörlerin - ulusal kamu politika bankaları da dahil - DSSI adımlarını şeffaf şekilde uygulaması gerektiğini belirtti ve “Örneğin girişimin işe yaraması için resmi ikili kreditörlerden biri olan Çin Kalkınma Bankası'nın tam katılımı da önemli” dedi. Malpass G20'ye DSSI'nin gelecek yıla uzatılması için çağrı yaptı ve borç affının da önünün açılması gerektiğine işaret etti.

73 ülkeden 42'si öteleme istedi

G20'den yapılan açıklamada 73 en fakir ekonominin 42'sinin bu yıl sonuna kadar olan borç ödemelerinin 5,3 milyar dolarının dondurulmasını talep ettiğini söyledi. Financial Times'ın ulaştığı bir belgeye göre bu toplamın 2 milyar doları sadece Çin tarafından ötelenecek borç ve Çin Kalkınma Bankası'nın verdiği krediler bu toplamın içinde yer almıyor. Öte yandan Financial Times dün yayımladığı haberinde Dünya Bankası verilerinin açıklamayla uyuşmadığını, DSSI kapsamında 73 ülkeden 41'inin öteleme talep ettiğini ve 8,8 milyar dolar borcun ötelenmesi için başvuru yapıldığını yazdı.

IIF: Özel kreditöre talep gelmedi

Malpass özel kreditörlerin en fakir ülkelerden ödeme almaya son vermesi gerektiğini de söyledi. Öte yandan Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) çarşamba günü özel kreditörlere gelen bir öteleme talebi olmadığını söylemişti.

90 milyar dolar tahvil ihracı

IIF verilerine göre COVID-19 kriziyle mücadelede eder gelişmekte olan ülkeler 1 Nisan'dan bu yana neredeyse 90 milyar dolar tahvil ihraç etti. ABD Merkez Bankası'nın öncülük ettiği dev parasal genişleme adımları sayesinde bu borçlanmalar pandemi öncesine göre daha düşük faizle gerçekleşti.

Dijital vergiyi bu yıl çözme sözü verdiler



Zirvenin gündeminde bir diğer önemli konu da dijital hizmetlerin vergilendirilmesiydi. Maliye bakanları farklılıkların aşılarak çözüme bu yıl içinde ulaşılacağı sözü verirken, ekimde gerçekleşecek bir sonraki zirvede vergi reform tekliflerini görmek istediklerini belirtti. Toplantıya katılan Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz konuya ilişkin şunları söyledi: "Uluslararası şirketler ve büyük dijital gruplara adil vergilendirme her zamankinden daha acil bir konu.'' Facebook, Google ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin, kullanıcılarının hangi ülkede olduğuna bakılmaksızın, şirket karlarını vergilendirmenin düşük olduğu ülkelerde beyan etmesi, uzun süredir eleştiriliyor ve hükümetler uluslararası bir çözüm bulunana kadar kendi ulusal dijital vergi şemalarını hazırlıyor veya uyguluyor.

Albayrak: İkinci dalgada ekonomiler kapanmayacak



Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak zirve sonrası Twitter’dan yaptığı açıklamada zirvede G20 Eylem Planı’nda gelinen aşamayı değerlendirdiklerini belirterek “İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı” dedi.