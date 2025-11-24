G20 Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirisi yayınlandı: “Açlık, savaş yöntemi olarak kullanılmamalı”

ABD’nin itirazlarına rağ­men, Güney Afrika’nın Johannesburg kentin­de bir araya gelen G20 ülkeleri­nin liderleri, uluslararası toplum için önemli mesajlar içeren or­tak bildiriyi kabul etti. Normal­de G20 Liderler Zirvesi’nin so­nunda yayınlanması beklenen bildirinin, Güney Afrika Cum­hurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya’nın açıklamasına gö­re, program değişikliğiyle ilk gün kabul edilmesi dikkat çekti. Bil­diri, uluslararası hukuka bağlı­lık, çatışmaların sonlandırılma­sı ve ekonomik işbirliğinin güç­lendirilmesi gibi kritik konulara odaklandı. Bildiride, “Uluslara­rası hukuka uygun hareket etme konusundaki sarsılmaz kararlı­lığımızı yineliyor ve sivillere ve altyapıya yönelik tüm saldırıları kınıyoruz” denildi. Herhangi bir devletin toprak bütünlüğü, ege­menliği veya siyasi bağımsızlığı­na yönelik tehditlere karşı olun­duğu hatırlatılan bildiride, “BM Anlaşması’nın amaç ve ilkeleri­ne uygun olarak, Sudan, Demok­ratik Kongo Cumhuriyeti, işgal altındaki Filistin Toprakları ve Ukrayna’da adil, kapsamlı ve ka­lıcı bir barış için çalışacağımızı ve dünya genelindeki diğer ça­tışmaları ve savaşları sona erdir­mek için çaba göstereceğimizi yineliyoruz. Sürdürülebilirliğe ve refaha ancak barışla ulaşabili­riz” ifadelerine yer verildi.

G20 ülkelerinin afet yönetimi, ekonomi, enerji güvenliği ve kri­tik mineraller gibi konularda iş birliğini sürdürmeye kararlı ol­duğu hatırlatılan bildiride, “Ka­muyu ve özel sektörü, finans ku­ruluşlarını, kalkınma ortaklarını, yatırımcıları ve yerel toplulukla­rı, kritik minerallerin tüm potan­siyelini bu kaynaklara bolca sa­hip olan yerel halkların yararına olacak şekilde ortaya çıkarmaya ve sürdürülebilir ve adil kalkın­ma ile ekonomik büyüme ve refa­hı teşvik etmek için birlikte çalış­maya çağırıyoruz” denildi.

Gıdaya erişimde iş birliği sürecek

Dünyada açlığın azaltılma­sı konusunda kaydedilen ilerle­meden memnuniyet duyuldu­ğu aktarılan bildiride, “2024 yı­lında 720 milyona kadar insanın açlık çekmeye devam etmesin­den ve 2,6 milyar insanın sağlıklı beslenmeyi karşılayamamasın­dan endişe duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı. G20 ülkelerinin en te­mel insan haklarından biri olan gıdaya erişim konusunda iş bir­liğini sürdüreceği vurgulanarak, “Uluslararası hukuka, özellikle de uluslararası insancıl hukuka bağlı kalma taahhüdümüzü yine­liyor ve sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılmasının bir savaş yöntemi olarak kullanılmaması gerekti­ğini yineliyoruz. Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu açık ve ayrımcı olmayan ticaret poli­tikaları aracılığıyla dayanıklı ve sürdürülebilir gıda sistemleri ile gıda güvenliği sağlama konusun­da kararlıyız” denildi.

“Küresel finansal sistemin istikrarı teşvik edilmeli”

Finansal istikrarın önemine, “Finansal istikrarın sürdürülebi­lir ekonomik büyümenin teme­lini oluşturduğunun bilincinde­yiz ve kırılganlıkların ele alınma­sı ve açık, dirençli ve istikrarlı bir küresel finansal sistemin teşvik edilmesi konusundaki kararlılı­ğımızı bir kez daha yineliyoruz” ifadeleriyle dikkat çekildi. Artan ekonomik eşitsizlik ve istikrar­sızlık da dâhil olmak üzere küre­sel zorlukların ele alınmasında uluslararası iş birliği ve çok taraf­lı çözümlerin kritik önem taşıdı­ğı hatırlatılarak, “Küresel kalkın­ma gündemine bağlıyız ve dünya­nın karşı karşıya olduğu sosyal, ekonomik ve çevresel zorlukları daha güçlü uluslararası iş birliği yoluyla ele alma çabalarını hız­landırmaya kararlıyız. Ticaret ve yatırımın ekonomik büyümenin, kalkınmanın, istihdam yaratma­nın, sanayileşmenin, teknolojik ilerlemenin itici gücü olabilece­ğini ve küresel gıda güvenliğine katkıda bulunabileceğini kabul ediyoruz. Ticaretin faydalarının toplumun tüm kesimlerine ulaş­masını ve tüm insanların ticaret­ten yararlanma fırsatına sahip ol­masını sağlamak için çaba göste­receğiz” denildi.

Bildirinin uluslararası finans sistemiyle ilgili bölümünde, Af­rika’daki düşük gelirli ülkelerin dış borç faiz yükünün son 10 yıl­da iki kattan fazla arttığı kaygıy­la not edildi. Ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktör­leri Kurulu’nda Afrika için yirmi beşinci sandalyenin oluşturul­ması memnuniyetle karşılandı.

“Yapay zekânın kullanımı dikkatle ele alınmalı”

Gelişen yapay zekâ teknolojilerinin önemine vurgu yapılan bildiride, “Yapay zekânın güvenli şekilde geliştirilmesi, dağıtımı ve kullanılmasını sağlamak için insan haklarının korunması, şeffaflık ve açıklanabilirlik, adalet, hesap verebilirlik, düzenleme, güvenlik, uygun insan gözetimi, etik, önyargılar, gizlilik, veri koruması ve veri yönetişimi konuları dikkatle ele alınmalıdır. Sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirmek de dâhil olmak üzere uluslararası yapay zekâ iş birliğini teşvik etmede Birleşmiş Milletler’in ve diğer ilgili mevcut forumların rolünün farkındayız” ifadelerine yer verildi.