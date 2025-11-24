G20 Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirisi yayınlandı: “Açlık, savaş yöntemi olarak kullanılmamalı”
G20 liderleri, ABD’nin itirazlarına rağmen Johannesburg’daki zirvenin ilk gününde uluslararası hukuka bağlılık, çatışmaların sona erdirilmesi, gıda güvenliği, kritik mineraller ve finansal istikrar gibi başlıklara odaklanan ortak bildiriyi kabul etti. Bildiride sivillere yönelik saldırılar kınanırken, açlığın savaş yöntemi olarak kullanılmaması gerektiği vurgulandı.
ABD’nin itirazlarına rağmen, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde bir araya gelen G20 ülkelerinin liderleri, uluslararası toplum için önemli mesajlar içeren ortak bildiriyi kabul etti. Normalde G20 Liderler Zirvesi’nin sonunda yayınlanması beklenen bildirinin, Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Vincent Magwenya’nın açıklamasına göre, program değişikliğiyle ilk gün kabul edilmesi dikkat çekti. Bildiri, uluslararası hukuka bağlılık, çatışmaların sonlandırılması ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi gibi kritik konulara odaklandı. Bildiride, “Uluslararası hukuka uygun hareket etme konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı yineliyor ve sivillere ve altyapıya yönelik tüm saldırıları kınıyoruz” denildi. Herhangi bir devletin toprak bütünlüğü, egemenliği veya siyasi bağımsızlığına yönelik tehditlere karşı olunduğu hatırlatılan bildiride, “BM Anlaşması’nın amaç ve ilkelerine uygun olarak, Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, işgal altındaki Filistin Toprakları ve Ukrayna’da adil, kapsamlı ve kalıcı bir barış için çalışacağımızı ve dünya genelindeki diğer çatışmaları ve savaşları sona erdirmek için çaba göstereceğimizi yineliyoruz. Sürdürülebilirliğe ve refaha ancak barışla ulaşabiliriz” ifadelerine yer verildi.
G20 ülkelerinin afet yönetimi, ekonomi, enerji güvenliği ve kritik mineraller gibi konularda iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğu hatırlatılan bildiride, “Kamuyu ve özel sektörü, finans kuruluşlarını, kalkınma ortaklarını, yatırımcıları ve yerel toplulukları, kritik minerallerin tüm potansiyelini bu kaynaklara bolca sahip olan yerel halkların yararına olacak şekilde ortaya çıkarmaya ve sürdürülebilir ve adil kalkınma ile ekonomik büyüme ve refahı teşvik etmek için birlikte çalışmaya çağırıyoruz” denildi.
Gıdaya erişimde iş birliği sürecek
Dünyada açlığın azaltılması konusunda kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyulduğu aktarılan bildiride, “2024 yılında 720 milyona kadar insanın açlık çekmeye devam etmesinden ve 2,6 milyar insanın sağlıklı beslenmeyi karşılayamamasından endişe duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı. G20 ülkelerinin en temel insan haklarından biri olan gıdaya erişim konusunda iş birliğini sürdüreceği vurgulanarak, “Uluslararası hukuka, özellikle de uluslararası insancıl hukuka bağlı kalma taahhüdümüzü yineliyor ve sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılmasının bir savaş yöntemi olarak kullanılmaması gerektiğini yineliyoruz. Dünya Ticaret Örgütü kurallarıyla uyumlu açık ve ayrımcı olmayan ticaret politikaları aracılığıyla dayanıklı ve sürdürülebilir gıda sistemleri ile gıda güvenliği sağlama konusunda kararlıyız” denildi.
“Küresel finansal sistemin istikrarı teşvik edilmeli”
Finansal istikrarın önemine, “Finansal istikrarın sürdürülebilir ekonomik büyümenin temelini oluşturduğunun bilincindeyiz ve kırılganlıkların ele alınması ve açık, dirençli ve istikrarlı bir küresel finansal sistemin teşvik edilmesi konusundaki kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz” ifadeleriyle dikkat çekildi. Artan ekonomik eşitsizlik ve istikrarsızlık da dâhil olmak üzere küresel zorlukların ele alınmasında uluslararası iş birliği ve çok taraflı çözümlerin kritik önem taşıdığı hatırlatılarak, “Küresel kalkınma gündemine bağlıyız ve dünyanın karşı karşıya olduğu sosyal, ekonomik ve çevresel zorlukları daha güçlü uluslararası iş birliği yoluyla ele alma çabalarını hızlandırmaya kararlıyız. Ticaret ve yatırımın ekonomik büyümenin, kalkınmanın, istihdam yaratmanın, sanayileşmenin, teknolojik ilerlemenin itici gücü olabileceğini ve küresel gıda güvenliğine katkıda bulunabileceğini kabul ediyoruz. Ticaretin faydalarının toplumun tüm kesimlerine ulaşmasını ve tüm insanların ticaretten yararlanma fırsatına sahip olmasını sağlamak için çaba göstereceğiz” denildi.
Bildirinin uluslararası finans sistemiyle ilgili bölümünde, Afrika’daki düşük gelirli ülkelerin dış borç faiz yükünün son 10 yılda iki kattan fazla arttığı kaygıyla not edildi. Ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu’nda Afrika için yirmi beşinci sandalyenin oluşturulması memnuniyetle karşılandı.
“Yapay zekânın kullanımı dikkatle ele alınmalı”
Gelişen yapay zekâ teknolojilerinin önemine vurgu yapılan bildiride, “Yapay zekânın güvenli şekilde geliştirilmesi, dağıtımı ve kullanılmasını sağlamak için insan haklarının korunması, şeffaflık ve açıklanabilirlik, adalet, hesap verebilirlik, düzenleme, güvenlik, uygun insan gözetimi, etik, önyargılar, gizlilik, veri koruması ve veri yönetişimi konuları dikkatle ele alınmalıdır. Sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirmek de dâhil olmak üzere uluslararası yapay zekâ iş birliğini teşvik etmede Birleşmiş Milletler’in ve diğer ilgili mevcut forumların rolünün farkındayız” ifadelerine yer verildi.