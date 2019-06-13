G20 plastik atıklarla mücadele edecek

13 Haziran 2019

Japonya, bu ay Osaka kentinde gerçekleştirilecek G20 Zirvesi'nde okyanuslardaki plastik atıkların azatılması konusunun öncelikli olarak ele alınmasını istiyor.

G20 zirvesine ev sahipliği yapacak olan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ülkesinin dünyaya biyolojik parçalanabilirler ve diğer yenilikler de dahil olmak üzere denizlerdeki plastik çöpü azaltma konusunda liderlik etmek istediğini söyledi.

Japonya, plastik atıklarıyla büyük bir deniz kirleticisi ülke olmasa da, ABD’den sonra kişi başına düşen dünyanın 2 numaralı plastik ambalaj tüketicisi.

Science Advances dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, dünya 2015 yılında yaklaşık 380 milyon ton plastik üretti. Dünya Bankası'nın açıkladığı veriye göre ise insanlar 2016 yılında 242 milyon ton plastik atık üretti.

Plastik atıkların yaklaşık %55'i 2015 yılında atıldı, %25'i yakıldı ve %20'si geri dönüştürüldü.

Kaynak: Reuters