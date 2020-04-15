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G20 ülkeleri Covid-19 ile mücadeleye 7 trilyon dolar ayırdı

Suudi Arabistan Maliye Bakanı el-Cedan, G20 ülkelerinin koronavirüsle mücadeleye 7 trilyon dolar ayırdığını söyledi.

G20 ülkeleri Covid-19 ile mücadeleye 7 trilyon dolar ayırdı
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Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, G20 ülkelerinin yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadeleye 7 trilyon dolar ayırdığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun haberine göre, Cedan, Covid-19 nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleştirilen G20 Maliye Bakanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

G20 ülkelerinin Covid-19'la mücadeleye 7 trilyon dolar ayırdığını belirten Cedan, ayrıca G20'nin gelişmekte olan ülkelere mali yardım sağlama konusunda anlaşmaya vardığına işaret etti.

Kovid-19'un halka ve ekonomiye ciddi baskı yaptığını kaydeden Cedan, krizin üstesinden gelmeye ve ekonomik iyileşmeyi sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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