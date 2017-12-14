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G20 ülkelerinde büyüme yüzde 1 oldu

G20 ülkelerinde yılın 3. çeyrek döneminde büyüme oranı değişiklik göstermedi.

G20 ülkelerinde büyüme yüzde 1 oldu
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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan rapora göre, G20 ülkelerinde büyüme önceki döneme göre yüzde 1 oldu.

Yılın 2. çeyreğinde büyüme yüzde 0,9'dan yüzde 1'e revize edildi.

Büyüme yıllık bazda yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. Bir önceki dönem büyüme yüzde 3,7 seviyesinde bulunuyordu.

G20 ülkelerini, Arjantin, Avusturya, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, İngiltere ve ABD'den oluşuyor.

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