G20 ve IMF temasları sonrası Şimşek: Yatırımcı ilgisini memnuniyetle gözlemliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantılarında Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını, programdaki ilerlemeleri ve güçlü yatırım potansiyelini anlattıklarını belirtti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’de gerçekleştirilen Dünya Bankası–IMF yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısının son derece verimli geçtiğini belirtti.

Bakan Şimşek, “Yatırım bankalarının düzenlediği geniş katılımlı toplantılarda yatırımcılarla bir araya geldik. Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını, programımızdaki ilerlemeleri ve yatırım potansiyelimizi anlattık. Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ekonomik iş birliği ve yatırımlar gündemimizde”

Bakan Şimşek, toplantılar kapsamında çok sayıda ikili temas gerçekleştirdiklerini belirterek, “Birçok mevkidaşımla ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi, ticaretin ve yatırımların artırılması konularında görüşmeler yaptık. Ayrıca çok taraflı kalkınma bankalarının yöneticileri, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarıyla da fikir alışverişinde bulunduk” dedi.