"G7 başkanlığı gurur verici"

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Birleşik Krallık'ın G7 başkanlığı görevine gelmesinin gurur verici olduğunu söyledi.

Johnson yaptığı Twitter paylaşımında, "Küresel Britanya, G7 Zirvesi ve 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) "ülke için çok önemli bir yılda" ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.

Johnson, "COVID-19 salgınından eskisinden iyi bir şekilde toparlanırken, dostlarımız ve müttefiklerimizi karşılamayı dört gözle bekliyorum" dedi.