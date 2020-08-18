G7, düşük gelirli ülkelere borç ertelemeyi uzatabilir

18 Ağustos 2020

ABD hazine bakanlığı sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in düzenlediği video konferansta gelişmiş yedi ülkeden oluşan G7 maliye bakanları ikili kreditörleri yoksul ülkeler için G20 borçların ertelenmesi girişimini tamamıyla uygulamaya çağırdı.

Sözcünün açıklamasına göre bakanlar diğer seçenekleri de değerlendirme konusunda anlaşırken girişimi 2021'e kadar uzatmayı da görüştüler.

G20 ülkelerine borç erteleme girişimini uzatmaları için çağrıda bulunan Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) liderleri de toplantıda yer aldı.

Borç erteleme girişimi ile Çin'in de yer aldığı G20 grubu ve Paris kulübü kreditörleri tarafından teklif edilmiş ve yoksul ülkelere 12 milyar dolar kaynak sağlanmıştı. Ancak şimdiye kadar başvurabilecek 73 ülkeden sadece yarısı bu imkana başvururken özel sektör katılımı beklenenin altında olmuştu.