G7, kömür santralleri için “tarihe takıldı”

G7 Enerji ve İklim Bakan­ları, Japonya'nın dönem başkanlığında, ülkenin en ku­zeyindeki Hokkaido'nın Sap­poro kentinde bir araya geldi.

İki gün süren görüşmeye ilişkin yayınlanan ortak bildi­riye göre G7 bakanları, kömür yakıtlı santrallerin kademeli olarak devre dışı bırakılması­na yönelik son hedef tarih be­lirleyemedi.

Bildiriye göre G-7 ülkeleri­nin, "2035'e kadar tamamen veya ağırlıklı olarak karbon­dan arındırılmış bir elektrik sektörü" oluşturulması taah­hüdü yeniden teyit edildi.

Enerji sistemlerinde en geç 2050'ye kadar net sıfır hede­fine ulaşılması amacıyla, azal­tılamayan fosil yakıtların ka­demeli devreden çıkarılması­nın hızlandırılması taahhüt edildi.

Araç stoku kaynaklı karbon­dioksit emisyonlarını, 2000 yılı oranına kıyasla, 2035'e ka­dar ya da daha önce, en az yüz­de 50 oranında, toplu olarak azaltılmasında mutabık ka­lındı.

Doğalgaz tüketiminin azal­tılması ihtiyacı vurgulanır­ken, bu sektöre yapılacak ya­tırımların, potansiyel enerji açıklarının giderilmesine yar­dımcı olabileceği de belirtildi.

Yenilenebilir enerjiler ta­rafından üretilen elektriğin büyük ölçüde artırılacağı ve 2030'a kadar açık deniz rüz­gar kapasitesinin 150 gigavata kadar çıkarılması sözü verildi.