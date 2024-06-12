G7 Liderler Zirvesi'nde Ukrayna, Orta Doğu, Afrika, enerji ve yapay zeka ele alınacak

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan sanayileşmiş 7 ülke ve Avrupa Birliği (AB) temsilcilerinin katılımıyla küresel ekonomik ve siyasi meseleleri ele almak üzere toplanan G7 Liderler Zirvesi, İtalya'nın güneydoğusundaki tatil beldesi Borgo Egnazia'da yarın başlayacak.

İlk kez 1975'te 6 ülke olarak (Kanada sonradan katıldı) Fransa'daki zirvede bir araya gelen liderler, bu yıl 50'nci zirvelerini İtalya'nın ev sahipliğinde yapacak.

G7 liderlerini, daha önce 2 kez Venedik (1980, 1987), birer kez de Napoli (1994), Cenova (2001), L'Aquila (2009) ve Taormina'da (2017) ağırlayan İtalya, 7. kez düzenleyeceği bu zirve için çizme şeklindeki İtalyan Yarımadası'nın topuk kısmında kalan zeytin ağaçları ve otantik sahil beldeleriyle ünlü Puglia Bölgesi'ni seçti.

Dönem başkanı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin yarın konuk liderleri karşılamasıyla başlayacak İtalya'daki G7 Liderler Zirvesi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiği kritik bir dönemde düzenlenecek.

Liderler, dünya gündemindeki konuları değerlendirecek

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zirve çerçevesinde liderler, Afrika-İklim-Kalkınma, Orta Doğu, Ukrayna, Göç, Hint-Pasifik, ekonomik-güvenlik, yapay zeka ve enerji gibi temalardan oluşan oturumlarda dünya gündemindeki konuları değerlendirecek.

Zirvede, Ukrayna konusunda Kiev'e verilen destek ile ülkenin yeniden inşasının üzerinde durulacak, ayrıca Gazze'de acil ateşkes sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması ile Gazze'de sivillere insani yardımın artırılması ele alınacak.

Liderler, "Hint-Pasifik" konu başlığı altında da stratejik sektörlerin arz kaynaklarını farklılaştırmaya yönelik politikalara atıfta bulunarak Çin ile ilişkileri tartışacak. Afrika hususunda da özellikle İtalya'nın Afrika'ya yönelik kalkınma planı olarak gündeme getirdiği "Mattei Planı" ile eşit ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklıklara dayalı yeni yöntemler değerlendirilecek.

G7 liderleri, zirvenin ilk günü 13 Haziran'da; Afrika, iklim değişikliği, kalkınma, Orta Doğu ve Ukrayna konularını, ikinci günü olan 14 Haziran'da da göç ve Hint-Pasifik'teki durumu görüşecek. Zirvenin ikinci gününde, G7 liderleri, davetli ülkelerin liderleriyle Afrika, Akdeniz, yapay zeka ve enerji konularını değerlendirecek.

Zirveye üst düzey katılım

İtalya Başbakanı Meloni'nin ev sahibi olduğu G7 Liderler Zirvesi'ne ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katılması bekleniyor.

Zirvenin açılış günü olan 13 Haziran'da, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Brindisi kentindeki Svevo Kalesi'nde konuk liderlere akşam yemeği daveti verecek. G7'nin doğal üyeleri haricinde ev sahibi İtalya'nın davet ettiği liderler de zirveye katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Gazvani, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Afrika Kalkınma Bankası gibi uluslararası örgütlerin temsilcileri de zirveye iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirvenin ikinci günü olan 14 Haziran'da yapılacak Afrika, Akdeniz, yapay zeka ve enerji konularının işleneceği oturumlara katılması ve bazı liderlerle ikili görüşmeler yapması bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin de zirvenin ilk günü olan yarın öğleden sonra ülkesiyle ilgili yapılacak oturuma katılması ve ikili görüşmelerde bulunması öngörülüyor.

İlk kez bir Papa katılacak

Bu yılki zirve, bir başka açıdan da bir ilke sahne olacak. Tarihte ilk kez bir Papa, G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Papa Franciscus'un zirvede düzenlenecek yapay zeka ile ilgili oturumda da bir konuşma yapması bekleniyor.

Zirve için geniş güvenlik önlemleri alındı

G7 Liderler Zirvesi dolayısıyla zirve mekanı olarak belirlenen Borgo Egnazia'da, günler öncesinden geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. İtalya, zirveyi de kapsayan 5-18 Haziran tarihlerinde tüm sınır kapılarında kontrolleri ve sınırlarında da güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı.

Borgo Egnazia, İtalyan emniyetince "yüksek güvenlikli bölge" ilan edilerek resmi ve yetkili heyetler dışında kimsenin girilmesine izin vermeyecek şekilde güvenlik kordonu altına alındı. Bundan dolayı zirveyi takip edecek gazeteciler için uluslararası basın merkezi, yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Bari kentine kuruldu.

Gazetecilerin, zirve mekanı Borgo Egnazia'ya, Başbakanlığın sağlayacağı araçlarla ulaşımı öngörülüyor. Zirveyi 1300 gazetecinin takip etmesi bekleniyor. İtalyan basını, zirve için mali polis, polis, jandarma ve askerlerden oluşan 9 bin 500 İtalyan güvenlik görevlisinin Borgo Egnazia ve çevresindeki kritik noktalarda karadan, havadan ve denizden güvenliği sağlayacağını yazdı.

Zirvenin açılış yemeğinin yapılacağı ve liderlerin varış kenti olan Brindisi'de görev yapacak yaklaşık 2 bin 600 güvenlik görevlisinin, zirve boyunca konaklayacağı kruvaziyer gemisinin konaklamaya elverişsiz koşulları, İtalyan basınında eleştiri konusu haline geldi. Söz konusu gemideki yatak ve tuvaletlerinin kirli olmasının, musluklardan temiz su akmamasının emniyet birimlerinin tepki göstermesine yol açtığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin geminin durumuyla alakalı ilgililerden konuya açıklık getirmesini istediği kaydedildi. Zirvenin yapılacağı 13-15 Haziran'da Puglia Bölgesi'nin Brindisi ve Bari gibi farklı şehirlerinde, G7 karşıtı protesto gösterilerinin de düzenlenmesi bekleniyor.