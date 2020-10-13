G7 maliye bakanları toparlanma stratejilerini görüştü

13 Ekim 2020

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, küresel ekonomik toparlanmaya yönelik stratejiler ile dijital ödeme sistemlerini masaya yatırdı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile Avrupa Komisyonu, Eurogroup, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Finansal İstikrar Kurulu'ndan yetkililerle görüştüğü bildirildi.

G7 maliye bakanlarının düzenli iletişim halinde olduğu belirtilen açıklamada, COVID-19 salgınına karşı zamanında ve etkili adımlar atmaya yönelik koordinasyon halinde olmaya devam devam ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, görüşmede küresel ekonomide güçlü bir toparlanma için uygulanan yerel ve uluslararası stratejilerin ele alındığı belirtilerek, Borç Hizmetini Askıya Alma Girişimi ile dijital ödeme sistemlerinin de görüşüldüğü aktarıldı.

Dijital ödeme sistemlerine ilişkin ortak açıklama

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan bir diğer açıklamada ise G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının dijital ödeme sistemlerine ilişkin yaptığı ortak açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, dijital ödemelerin yaygın bir şekilde benimsenmesinin, finansal hizmetlere erişimi iyileştirerek, verimsizlikleri azaltarak ve maliyetleri düşürerek mevcut ödeme sistemlerindeki uyuşmazlıkları çözme potansiyeline sahip olduğuna işaret edildi.

Ödeme hizmetlerinin uygun şekilde denetlenmesi ve düzenlenmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, G7 yetkililerinin dijital para birimleriyle ilgili fırsatları ve riskleri araştırdığı aktarıldı.

"Artan fidye yazılımı saldırıları tehdidinden endişe duyuluyor"

Açıklamada, "Ödeme sistemlerindeki mevcut uyuşmazlıkları gidermeye ve sürekli gelişimi teşvik etmeye kararlıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

G7'nin küresel "stabil kripto para" projelerinin ilgili yasal, düzenleyici ve gözetim gereksinimlerini yeterince karşılayana kadar faaliyete başlamaması gerektiğini savunduğuna işaret edilen açıklamada, "G7, özellikle COVID-19 pandemisinde kritik sektörleri hedef alan kötü niyetli aktörler ışığında artan fidye yazılımı saldırıları tehdidinden endişe duyuyor." yorumunda bulunuldu

Açıklamada, genellikle kripto varlıklarda ödemeleri içeren bu saldırıların güvenlik ve refahın yanı sıra temel işlevleri de tehlikeye attığına işaret edilerek, bu tehditle hem toplu hem de bireysel olarak mücadele edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Kaynak: AA