G7: Silah zoruyla yapılan sahte referandumları asla tanımayacağız

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi kendi topraklarına katmasına ilişkin ortak bildiri yayınladı. Bildiride, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını ihlal etmeye devam etmesini en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu sözde ilhakları ve silah zoruyla yapılan sahte referandumları asla tanımayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası topluma kınama çağrısı

Yayınlanan ortak bildiride, diğer ülkelere de Rusya'yı kınama çağrısı yapılarak, "Tüm ülkelere, Rusya'nın saldırgan savaşını ve zorla toprak elde etme girişimini kesin olarak kınama çağrımızı yineliyoruz. Daha geniş uluslararası toplumu, Rusya'nın vahşi yayılmacılığını, Ukrayna'nın bağımsız bir devlet olarak varlığını inkar etme çabalarını ve uluslararası barışı, güvenliği ve tüm devletlerin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini garanti eden uluslararası normları açıkça ihlal etmesini reddetmeye çağırıyoruz. Rusya'ya ve bu uluslararası hukuk ihlallerine siyasi veya ekonomik destek sağlayan, Rusya içinde ve dışında olmaksızın kişi ve kuruluşlara daha fazla ekonomik maliyet getireceğiz. Ukrayna'nın Rusya'nın saldırganlık savaşına karşı kendini savunma hakkına ve Rusya'dan topraklarını geri alma konusundaki tartışmasız hakkına olan desteğimizin ardında sarsılmaz bir şekilde duruyoruz" denildi.

Nükleer söyleme kınama

Bildiride ayrıca Rusya'nın nükleer savaş söylemleri de kınanarak, "Rusya'nın sorumsuz nükleer söylemini kınadığımızı yineliyoruz. Gerektiği sürece bizi Ukrayna'yı desteklemekten alıkoymayacak veya caydırmayacak. Rusya, saldırgan savaşını derhal durdurmalı, tüm birliklerini ve askeri teçhizatını Ukrayna'dan çekmeli ve Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin yanı sıra Kırım'ın Ukrayna'nın ayrılmaz parçaları olduğunu bir kez daha teyit ediyoruz" ifadeleri yer aldı.