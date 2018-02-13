G7 Zirvesi’ne 224 milyon dolar bütçe

13 Şubat 2018

Kanada, dönem başkanı olarak ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesi’ne 224,6 milyon Kanada doları (682 milyon lira) tutarında tahmini bütçe hazırladı.

Kanada Hazine Kurulunca hazırlanan tahmini zirve bütçesi, Federal Parlamentonun dün geceki oturumunda ele alındı.

Kanada Hazine Kurulu, 8-9 Haziran tarihleri arasında Quebec eyaletinin Charlevoix kasabasında gerçekleşecek 44. G7 Liderler Zirvesi için 224.6 milyon Kanada doları (682 milyon lira) tahmini bütçe oluşturdu.

En büyük pay güvenliğe

Zirve bütçesinin en büyük dilimini güvenlik oluştururken, bu kapsamda Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP’ye 125 milyon Kanada doları ayrıldı. Tahmini bütçe sunumunda bu kalemin, RCMP ve askeri personelin konuşlandırılması, il polisinden destek alınması ve gerekli teçhizat da dahil olmak üzere güvenlik tedbirlerinde kullanılacağı belirtildi. RCMP bu bütçe ile gerekirse uydu kiralayacak, geçici personel istihdam edecek ve tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılayacak.

G7 Liderler Zirvesi tahmini bütçesinde güvenlik hizmetleri için ek olarak Kamu Güvenliği Bakanlığına 18,9 milyon dolar ve Ulusal Savunma Bakanlığına da 9,6 milyon dolar tahsis edildi. Kanada Dışişleri Bakanlığı da zirve için 31 milyon dolar ek bütçe alırken, resmi kurumların bilgisayar ağı hizmetini sağlayan "Shared Services Canada" isimli birime de 15,9 milyon dolar tahsis edildi. Tahmini zirve bütçesinde diğer bazı kalemler için de 24,2 milyon dolarlık bütçe ayrıldı.

Zirve bütçesi artıyor

Öte yandan G8 Liderler Zirvesi’ne beş kez ev sahipliği yapan Kanada, Rusya’nın ayrılmasından sonra G7 olarak anılmaya başlanan grubun liderlerini altıncı kez misafir edecek.

Kanada’nın en son 2010 yılında Ontario eyaletinin Muskoka kentinde düzenlediği G8 ve Toronto’daki G20 Liderler Zirvesi için yaklaşık 1,5 milyar dolar harcamada bulunması, ülke basınında uzun süre tartışılmıştı.

Toronto Üniversitesi Munk School tarafından yapılan bir araştırma, bu yıl düzenlenecek zirvede de tahmini bütçede öngörülen rakamların fazlasıyla aşılacağını ortaya koydu.

Daha iyi bir dünya

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, zirve ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, 44. G7 Liderler Zirvesi'nin ana temasını "G7 ortakları olarak, çocuklarımız ve torunlarımız için daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha güvenli bir dünya bıraktığımızdan emin olma sorumluluğunu paylaşma" şeklinde açıklamıştı.

1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G8 olarak bilinen grup, 2014’te Rusya’nın Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle gruptan çıkarılmasının ardından G7 olarak anılmaya başlanmıştı. G7, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oluşuyor.

Zirveye G7 Liderleri olarak ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni katılıyor.

Kaynak: AA