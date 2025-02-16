G7’de Rusya tartışması! Kanada’dan Trump'ın teklifine sert tepki

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’nın G7’ye yeniden katılması yönündeki önerisine karşı çıktı.

"Bu kesinlikle olmayacak"

Kanada basınında yer alan haberlere göre, Joly, Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında düzenlenen G7 toplantısının ardından yaptığı açıklamada, grubun Rusya karşısındaki tutumunun değişmeyeceğini belirtti. Joly, "Kanada'nın duruşunu belirtiyorum. Bu, kesinlikle olmayacak" diyerek, Moskova yönetimine yönelik yaptırımların devam edeceğini vurguladı.

Rusya’nın savaşı sürdürmek için Çin, Kuzey Kore ve İran ile giderek daha fazla iş birliği yaptığını ifade eden Joly, bu ülkelerin Moskova’ya verdiği desteği kınadı. Ayrıca, G7’nin Ukrayna’ya desteğini sürdüreceğini ve "Yaptırımları Rusya üzerinde daha fazla baskı kurma yolu olarak kullanmanın esas olduğuna inanıyoruz. Nihayetinde Ukraynalıların kapsamlı ve uzun süreli barışa kavuşmasını sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Joly, G7 liderlerinin 12-14 Mart tarihlerinde Kanada'nın Quebec eyaletindeki Charlevoix kentinde bir zirve düzenleyeceğini de duyurdu. Öte yandan Trump, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Rusya’nın G7’ye yeniden dahil edilmesi gerektiğini savunmuştu.