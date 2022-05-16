Hilal SARI

Türkiye’nin de aralarında olduğu birçok ülkenin Ukrayna’daki savaşın ardından buğday alımları için yöneldiği Hindistan buğday ihracatını yasaklarken, G7’den açlık krizi uyarısı geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock G7 ülkelerinin acil bir şekilde Ukrayna tahıl ihracatına alternatifl er aradığını ve Rusya’nın devam ettirdiği savaşın küresel bir açlık krizine yol açabileceğini söyledi. Ukrayna’nın 25 milyon ton tahılı limanlarda takılmış durumda. G7 dışişleri bakanlarının Almanya’da gerçekleşen 3 günlük toplantısı sonrası konuşan Baerbock, “Ukrayna’nın 25 milyon ton tahılı Rus güçleri tarafından Ukrayna limanlarında bloke edilmiş durumda - dünyanın acilen ihtiyacı olan tahıl bu” diye konuştu. Baerbock “(Limanlardan) çıkarabileceğimiz her bir ton, bu açlık kriziyle mücadeleye yardımcı olacak. Şu anda her hafta kritik öneme sahip” dedi.

"Rusya, limanlardaki tahılın çıkmasına izin vermiyor"

G7 bakanlarının toplantısında önemli bir yer kaplayan açlık krizi riski, toplantının sonuç bildirgesinde de vurgulandı. Bildirgede “Rusya’nın savaşının yakın tarihin en ağır gıda ve enerji krizlerinden birini oluşturduğu, bu durumun şimdi dünya genelinde en kırılgan nüfusları tehdit ettiği” belirtildi. G7 küresel gıda güvenliğinin sağlanması için atılacak koodine adımları hızlandırmayı ve en güvenilir müttefiklerinin gıda güvenliğine destek olmayı taahhüt etti. Baerbock’un ifadeleriyle gıda krizini çözmenin en kolay yolu Rusya’nın operasyonlarını durdurması ve tahılın Ukrayna limanlarından çıkmasına izin vermesi. Ancak Baerbock gıda fiyatlarının normalleşmesini sağlayacak bu adım için “Fakat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den bunun olabileceğine ilişkin bir sinyal gelmedi” dedi.

Hindistan'ın yasağı ve kuraklıklar krizi daha da kötüleştirecek

Dünyanın en büyük buğday çıkaracaktı ihracatçılarından Ukrayna’nın savaş nedeniyle tahılını ihraç edememesi, tahıl fiyatlarında yıl başından bu yana yaşanan yükselişi daha da hızlandırdı. Cumartesi günü Ukrayna’daki sıkıntıların ardından buğdayda bir alternatif olarak öne çıkan Hindistan’ın da buğday ihracatını yasaklaması, G7’nin açlık krizi uyarılarını destekleyen bir gelişme. Yeni Delhi hükümeti, ihracat yasağının “ülkenin genel gıda güvenliğini yönetebilmek amacıyla” tasarlandığını belirtti. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan kuraklıklar da buğday fiyatlarını yükseltiyor.

Buğday ihracatını 10 milyon tona çıkaracaktı

ABD Tarım Bakanlığı tahminlerine göre küresel buğday üretimi bu üretim sezonunda son dört yılda ilk kez düşüş kaydedecek. Hindistan’ın yasağı ile birlikte uzmanlar gıda fiyatlarının daha da yükseleceğini ve özellikle gıdada Hindistan’dan tahıl ithalatına bağımlı olan fakir ülkelerde açlığın artacağını belirtiyor. Ukrayna’nın 24 Şubat’ta işgal edilmesinin ardından kesintiye uğrayan tahıl ihracatı nedeniyle alıcı ülkeler Karadeniz Bölgesi’nen sonra dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi Hindistan’dan alım yapmaya başlamıştı. Yasaktan önce Hindistan’ın bu yıl 10 milyon ton ile rekor buğday ihracatı yapması planlanıyordu. 2021-22 sezonunda (martla biten 12 ay) Hindistan 7 milyon ton buğday ihracatıyla da rekor kırmıştı.

KÜRESEL BİR GIDA KRİZİNE DOĞRU

Şikago Emtia Borsası’nda (CBOT) en çok işlem gören buğday vadelileri cuma günü hafi f düşüşle 11,67 dolardan kapandı ancak öncesinde 2 ayın zirvesini gördü, ayrıca yıl başından bu yana ise yüzde 50 yükseldi. Avrupa buğday vadelilerinde ise ton fi yatı 410,75 Euro ile marttaki tarihi rekoruna dayandı. Rabobank analisti Carlos Mera, ABD Tarım Bakanlığı’nın (USDA) arzın düşeceğine ilişkin açıklaması için “USDA küresel bir gıda krizine doğru gittiğimizi açıkça belirtmiş oldu. Gelecek 12 ay çok zorlu olacak” diye konuştu.