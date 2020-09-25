G7'den borç ertelemeye destek

25 Eylül 2020

G7 ülkelerinin maliye bakanları dünyanın en yoksul ülkeleri için uygulamaya koyduğu G20 ikili borç ertelemelerinde sürenin uzatılmasını destekledi ancak uygulamanın iyileştirilmesi için revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Bakanlar yaptıkları ortak açıklamada, bazı ülkelerin devlete ait kurumlarını ticari kredi verenler olarak sınıflandırarak sürece katılmamak için yaptığı hamleleri "esefle karşıladıklarını" söylediler.

Bakanlar ayrıca, bazı ülkelerin ileride daha fazla borç ertelemesine ihtiyaç duyacağını kabul ettiler ve G20 ülkeleri ile Paris Kulübü kreditörlerini gelecek ay yapılacak G20 maliye bakanları toplantısına kadar şartlar üzerinde anlaşmaya çağırdılar.

Kaynak: AA