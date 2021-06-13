G7’den iklim, aşı ve Çin’le rekabet vurgusu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Liderler Zirvesi’nin son gününde yaptığı kapanış konuşmasında dünyanın en zengin 7 ekonomisinin fakir ülkelere gelecek yıla kadar 1 milyar doz aşı ulaştıracağını - bunun kısmen doğrudan, kısmen de COVAX aşı koalisyonunu finansman yoluyla olacağını - duyurdu. Johnson bu aşıların 100 milyon dozunun İngiltere tarafından taahhüt edildiğini belirtti. Ancak birçok gazeteci Johnson’a sorularını G7 ülkelerinin aşının paylaşımında ahlaki davranmadığı eleştirileriyle birlikte ileterek uluslararası toplumda aşı eşitsizliğine olan tepkiyi dile getirdi.

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Oxford-AstraZeneca aşısının 60 yaşın üzerindeki kişilerde uygulanmasının durdurulması gerektiğini duyurduktan kısa bir süre sonra konuşan Johnson “Dünyanın en popüler aşısı” diyerek aşıya övgü yaparken, şirket için de şu ifadeleri kullandı: “Popüler çünkü maliyetine satılıyor ve bu AstraZeneca’nın cömertliğidir. COVAX aşılarının yüzde 96’sı Oxford-AstraZeneca aşısıdır” dedi.

Fakir ülkelerin iklimle mücadelesine yılda 100 milyar dolar

İklimle ilgili güçlü bir mesaj da verilen zirveye ilişkin Johnson G7 ülkelerinin küresel karbon emisyonlarının yüzde 20’sini oluşturduğuna vurgu yaparak “Bu zirvede eylemin bizimle başlayacağından emindik. Cornwall’deki bu zirve tarihteki ilk net sıfır emisyonlu G7 zirvesidir” dedi. Reuters tarafından erişilen taslak sonuç bildirgesine göre G7 ülkeleri zirvede fakir ülkelerin karbon emisyonlarını düşürmesine ve küresel iklim kriziyle mücadele etmesine yardımcı olmak için yılda 100 milyar dolar harcama yapmayı taahhüt ettiler.

Zirvede Kuzey İrlanda krizi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallık’ın parçası olmadığını ima eden bir ifade kullanması, G7 Zirvesine gölge düşürdü. Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallık’tan ayrı bir parça olduğunu ima eden sözler İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın ifadeleriyle rahatsız edici. Johnson ise gazetecilerin bu konudaki sorularına “3 günlük zirvede bu konunun dışında çok daha önemli gündemleri ele aldıklarını” belirtti ve Macron’un sözlerine ilişkin “İngiltere hükümetinin işi ülkeyi tek büyük yenilmez bir krallık olarak korumaktır” diye konuştu.

Pandemiye hazırlıklı olma anlaşması yolda

Virüsün bir Çin laboratuvarından çıktığı iddiaları konusunda ne düşündüğü sorulduğunda ise Johnson “böyle düşünmediğini ancak açık fikirli olmanın mantıklı olacağını” söyledi. Hayvandan insana geçen virüsler konusunda G7 ülkelerinin birlikte çalışacağını belirten Johnson, pandemiye hazır olma konusunda da bir anlaşma imzalanacağını duyurdu.

Kuşak ve Yol’a rakip altyapı planı: B3W

Zirvenin son gününde ABD Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ayrı konuşmalar yaptılar. Merkel, Biden’ın görüşmeleri kolaylaştırdığı ifadeleriyle dünya basınına yansıdı. Biden hükümet kaynakları ise G7’nin Çin’in Yol ve Kuşak girişimine rakip olacak Daha İyi Bir Dünya İnşa Edelim anlamına gelen Build Back Better World (B3W) adlı dev “şeffaf altyapı işbirlikleri” planının 2035 itibariyle gelişmekte olan ülkelerin ihtiyacı olan 40 trilyon doları sağlayacağını söylüyor. G7’de Çin’in ticaret ve insan hakları konularına yaklaşımı konusunda da ortak bir yaklaşım izlenmesi konsensüsü olduğu belirtiliyor.