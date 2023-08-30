Gabon'da askerden seçim sonrası darbe

Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, üçüncü dönemi için yarıştığı seçimi yüzde 64,27'yle kazandı.

Gabon Seçim Merkezi, Ondimba'nın rakibi Albert Ondo Ossa'nın yüzde 30,77 oyda kaldığını açıkladı. Seçime katılım ise yüzde 56,65 olarak kayda geçti

Uluslararası haber ajanslarına göre bir grup Gabon askeri, devlet TV'sini ele geçirerek seçim sonuçlarını geçersiz ilan etti, kurumları fesh etti.

Asker adına yapılan açıklamada, ülke sınırlarının kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Savunma ve güvenlik güçleri olarak Kurumların Geçiş ve Restorasyon Komitesi'nde (CTRI) birleştik. Gabon halkı adına mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik." ifadesi kullanıldı.

Başkent Libreville'de silah seslerinin duyulduğu da bildirildi.

Bir diğer Afrika ülkesi Nijer'de de bir ay önce darbe yapılmıştı.