Gagavuzya Özerk Bölgesi liderine rekor ceza talebi

Moldova’nın Gagavuzya Özerk Bölgesi’nin demokratik yollarla seçilmiş başkanı Evghenia Gutul’a yönelik yargı süreci kritik bir aşamaya geldi. 25 Mart’ta Türkiye’ye yapmayı planladığı ziyaret öncesinde Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alınan Gutul’un davası, siyasi bir boyut kazanmış durumda. Sürece dair, yargı yetkisinin kötüye kullanıldığına dair ciddi endişeler dile getiriliyor.

Savcılar, güçlü bir iddianame sunmadan, Gutul hakkında 9 yıl hapis cezası ve 40 milyon Moldov leisi tutarında para cezası talep etti. Bu gelişme, hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda, muhalefetin önde gelen bir ismini susturmaya yönelik siyasi güdümlü bir girişim olarak sert şekilde eleştiriliyor.

Avukatından hukuk ihlaline tepki

Buiucani Mahkemesi’ndeki dava, bir siyasi partinin veya seçim grubunun organize suç örgütünden yasa dışı finansman aldığı iddiasına dayanıyor. Ancak Evghenia Gutul’un avukatı Sergiu Moraru, hukuka açıkça aykırı durumlar bulunduğunu belirterek, soruşturma dosyalarındaki onlarca klasörlük materyalin – özellikle el konulan cep telefonlarının – hâlâ incelenmediğini ve herhangi bir somut delilin sunulmadığını vurguladı.

“Kanıt olmadan mahkûm etmeye çalışıyorlar”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin eski yargıcı ve Moldova’nın eski Adalet Bakanı olan Stanislav Pavlovsky, davayı “kanıt olmadan mahkûm etme girişimi” olarak değerlendirdi. Pavlovsky, “Delil olmadan birini mahkûm etmek kabul edilemez. Bu, tehlikeli bir emsal oluşturur,” diyerek sürecin hukuka değil, iktidar partisine hizmet edecek şekilde ilerlediğini vurguladı.

Moldova Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Dumitru Pulbere de savcılığın taleplerini “açık bir siyasi emir” olarak tanımlayarak, “Bu kadar ağır bir ceza talebi, Gutul’u görevden uzaklaştırmaya yönelik açık bir müdahaledir” ifadelerini kullandı.

Gutul’dan önemli açıklama

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Evghenia Gutul şunları söyledi: “Başkanlıktan istifa etmem karşılığında davanın düşeceği söylendi. Ancak ben halkımı asla yarı yolda bırakmam. Görev sürem boyunca, on binlerce Gagavuz ailesinin yaşamına dokunan projeler hayata geçirdim. Ben sadece halkına hizmet eden bir kamu görevlisi ve küçük çocuklara sahip bir anneyim. Bu adalet mücadelesi, Gagavuzya’nın onuru ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlette yaşama hakkımız içindir. Hakikat bizden yana.” dedi.

Gutul Destekçileri, Gutul’un tek “suçunun” merkezi hükümetin politikalarına karşı durmak olduğunu savunuyor.

Evghenia Gutul’un son duruşması 3 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşti. Uluslararası medya kuruluşları, insan hakları örgütleri ve demokratik kurumlar, bu davayı yakından takip etmeye ve Moldova’da demokratik değerlerin aşındırılmasına karşı ses yükseltmeye çağrılıyor.