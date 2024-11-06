Gallant görevden alındı, İsrail karıştı! Halka hükümeti devirme çağrısı

İsrail, Gazze ve Lübnan'daki savaşı yöneten Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevden alınması ile karıştı. Netanyahu, Gallant'ı güveni sarsıldığı için görevden aldığını açıklarken, Gollant'ın yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz atandı.

Halka 'sokaklara çıkın' çağrısı

Büyük şaşkınlık yaratan bu hamlenin ardından eski İsrail genel kurmay başkanı yardımcısı Yair Golan'dan açıklaam geldi. Golan sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ile tüm halkı mevcut hükümeti devirmek için sokaklara çıkmaya davet etti.

Netanyahu hükümeti İsrail'in geleceğine zarar veriyor

Golan, açıkça Netanyahu hükümetinin İsrail'in geleceğine zarar verdiğini ifade ederken İsrail halkına seslenerek bu duruma karşı harekete geçmelerini istedi.