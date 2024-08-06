Galler'de bir ilk yaşanıyor! İlk kadın Başbakan göreve başlıyor...

Galler'de bir ilke imza atan Eluned Morgan, oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Galler'in ilk kadın Başbakanı olarak karşınızda durmak hayatımın en büyük onuru" ifadesini kullandı. Morgan, İngiltere Kralı 3. Charles'ın onayının ardından resmen görevine başlayacak.

Yeni Başbakan Morgan, liderlik görevini üstlenirken selefinin başarılarını onurlandıracağı ve bu mirasa kendi katkılarını ekleyeceği sözünü verdi.

Gething, 200 bin sterlinlik bağış nedeniyle tepki çekmişti

Vaughan Gething, martta göreve gelmesinin ardından Galler İşçi Partisi liderliği için yürüttüğü kampanyada aldığı 200 bin sterlinlik bağış nedeniyle tepkilerin odağı olmuştu. Daha önce çevreye zarar verdiği gerekçesiyle iki kez ceza kesilen bir şirketten aldığı bağışın kurallara aykırı olmadığını dile getiren Gething, parti içi yazışmaların sızmasıyla ilgili konuda ise bir bakanı Meclis'te suçlamış, Bakan Hannah Blythyn iddiaları reddetmişti.

Gething'in aldığı bağış, Plaid Cymru partisiyle iktidardaki Galler İşçi Partisi arasındaki bağı da koparmış, Plaid Cymru lideri Rhun ap Iorwerth, Gething hakkında güvensizlik oyu çağrısı yapmıştı. Galler Parlamentosu'nda haziranda güvensizlik oyu alan Gething, istifa etmeyi reddetmişti. Gething, Galler kabinesindeki bazı isimlerin 16 Temmuz'da kendisini istifaya davet ederek görevlerinden çekildiklerini duyurmasının ardından istifa kararı aldığını açıklamıştı.