Gates çifti Eppstein yüzünden boşanmış

Geçtiğimiz günlerde boşanacaklarını duyuran Bill – Melinda Gates çiftinin boşanma sebebinin, Melinda Gates’in Bill Gates’in 2019 yılının temmuz ayında çocuk tacizi ve seks ticareti suçlamalarıyla hapse atılan ve ağustos ayında hücresinde ölü bulunan Harvey Eppstein ile ilişkisinden duyduğu rahatsızlık olduğu iddia edildi.

Wall Street Journal gazetesi, Melinda Gates’in Bill Gates’i 2013 yılında Eppstein’e karşı uyararak rahatsızlığını belli etmiş olduğunu iddia etti. Haberde, Bill Gates’in, Eppstein ile ilişkilerinin ortaya çıktığı 2019 yılından bu yana Melinda Gates’in boşanma konusunu avukatlık firmalarıyla görüştüğü belirtildi.