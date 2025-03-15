Gazetecinin iş kazası! Mikrofonu Trump'ın yüzüne çarptı
ABD Başkanı Donald Trump bugün gazetecilere röportaj verirken ilginç bir an yaşandı. Bir gazetecinin tuttuğu mikrofon konuşması sırasında Trump'ın yüzüne çarptı. ABD başkanı, özür dileyen gazeteciye manidar bir bakış atmayı da ihmal etmedi.
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ABD Başkanı Donald Trump her zaman olduğu gibi bugün de seyahati öncesi kısa bir süre gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin Gazze'yi sorduğu sırada mikrofonlardan biri Trump'ın yüzüne çarptı.
Mikrofonu tutan gazeteci, başkandan özür diledi. Trump'ın gazeteciye manidar şekilde bakması da dikkat çekti.
Tüm bu anlar canlı yayına yansıdı.