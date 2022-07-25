Gazprom: Kuzey Akım ile ilgili riskler devam ediyor

Rus enerji şirketi Gazprom, yaptığı açıklama ile Kuzey Akım dair risklerin devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, Kanada'da bakımı yapıldıktan sonra Kuzey Akım doğal gaz boru hattında kullanılmak üzere Rusya'ya teslim edilmesi gereken Siemens türbinine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemeyen sevkiyatla ilgili açıklamada, bazı evrakın Siemens'ten Gazprom'a ulaştığına işaret edilerek, "Ancak evrak, daha önce tespit edilen riskleri azaltmazken, daha fazla soru işareti yaratmıştır." ifadesi kullanıldı.

Özellikle Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık tarafından uygulanan yaptırımlara ilişkin konuların hala güncel olduğunun belirtildiği açıklamada, "Bu yaptırımlarla ilgili konuların çözümü, türbinin Rusya'ya teslimatı ve Portovaya kompresör istasyonundaki diğer türbinlerin acil bakımı için önem taşımaktadır." denildi.

Açıklamada, söz konusu sorunların çözümü için Siemens'ten tekrar "ivedi destek" talep edildiğinin altı çizildi.

Gazprom, Siemens'e ait türbinin Kanada'da yapılan bakımlarının ardından Rusya'ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını yüzde 60 düşürmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Kanada'dan sevk edilmesi beklenen türbin motorunun devreye alınmasından sonra doğal gaz sevkiyatının teknik açıdan mümkün olan azami düzeyde tekrar başlayacağını söylemişti.

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor.