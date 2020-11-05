Gazprom, Polonya'nın verdiği 6,45 milyar euro cezayı temyiz etti
Gazprom, Polonya'nın Kuzey Akım-2 projesine verilen 6,45 milyar euroluk para cezasını temyiz ettiğini duyurdu.
Rus doğal gaz şirketi Gazprom, Polonya Rekabetin ve Tüketicinin Korunması Ofisi tarafından Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesi nedeniyle verilen 6,45 milyar euro cezayı Polonya Rekabetin ve Tüketicilerin Korunması Mankemesi'nde temyiz etti.
Polonya Rekabetin ve Tüketicinin Korunması Ofisi'nin ceza vermesine neden olarak ortaya koyduğu belgeleri 3 ay içinde mahkemeye sunması gerekiyor.