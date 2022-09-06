Gazprom, sorumluluğu Siemens'e yıktı

Avrupa, en büyük doğalgaz tedarikçisi olan Rusya'nın gaz akışını kısmasının ardından tarihinin en ciddi doğalgaz krizi ile karşı karşıya kaldı. Doğalgaz arzının azalmasıyla birlikte elektrik ve gaz fiyatları birkaç kat artarken, Almanya'da gaz ithalatçısı şirketler tüketimin karneye bağlanması gerektiğini dile getirmeye başladı.

Gazprom, Avrupa'nın başlıca gaz tedarik kanalı olan Kuzey Akım 1 hattından gaz akışını, kompresör istasyonlarından birinde yağ sızıntısı olduğu gerekçesiyle kesmiş, buna bağlı olarak doğalgaz fiyatları tırmanmıştı.

Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu ziyaretinde Reuters'a konuşan Markelov, Kuzey Akım 1'de akışın ne zaman başlayacağı sorulduğunda, "Bunu Siemens'e sormalısınız. Önce onların ekipmanı tamir etmesi gerekiyor" dedi.

Münih merkezli Siemens Energy, bugün yaptığı açıklamada Gazprom'un aktardığı soruna anlam veremediğini belirtti.

Siemens, Portovaya kompresör istasyonunda işler durumda olan son türbin motorundaki yağ sızıntısının, boru hattının kapanmasını gerektirmediğini belirtti.

Siemens Energy'den yapılan yazılı açıklamada "Haftasonunda bize iletilen bilgileri göz önüne aldığımızda (sorunun aktarıldığı) bu yeni tarife anlam veremiyoruz" denildi.

Açıklamanın geri kalanında, "Bu yüzden, yeni bir açıklama yapılana kadar bize iletilen bilgi ışığında faaliyetleri durdurmak için teknik bir sebep bulunmadığını değerlendirdik. Böyle sızıntılar normalde türbinin durdurulmasına sebep olmaz ve (sızıntı) olay yerinde durdurulabilir" denildi.