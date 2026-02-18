Gazprom'dan Avrupa'yı donduracak açıklama: Kış için depolanan tüm gaz tüketildi

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'daki doğal gaz depolarındaki doluluk oranının üçte birin altına gerilediği, kış için depolanan gazın da büyük ölçüde tüketildiği bildirildi

Avrupa'nın en büyük ekonomileri Almanya ve Fransa'daki depolardaki doluluk oranının, Avrupa ortalamasının altına düştüğüne işaret edilen açıklamada, Almanya'daki depoların yüzde 23, Fransa'daki depoların ise yüzde 23,6 doluluk oranına gerilediği kaydedildi.

Kış için depolanan tüm gaz tüketildi

Açıklamada, kışa hazırlık için depolanan tüm gazın tüketildiği bilgisine yer verilirken, "Avrupa'daki doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranı üçte birin altına düştü. Şu anda, önceki yıllarda biriken rezervlerden gaz çekilmektedir." denildi.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, 2024'te Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ederken, bu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.