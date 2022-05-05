Gazprom’dan Kuzey Akım 2’ye ilişkin açıklama
Gazprom, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru projesinde ikinci hattın tekrar devreye alınmasının 2028'den önce mümkün olamayacağını bildirdi.
Rus enerji şirketi Gazprom, sertifikasyon süreci durdurulan Kuzey Akım 2’ye ilişkin açıklama yaptı.
Hattın kara kısımlarında bulunan altyapıdan Rusya'nın kuzeybatı bölgelerinin faydalanmasına karar verildiğinin belirtildiği açıklamada, "Almanya, Kuzey Akım 2'yi işletmeye alma kararı verirse, yalnızca projedeki bir hattı yüzde 100 kapasiteyle kullanılabilecek." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Kuzey Akım 2'nin ikinci hattının tekrar devreye alınmasının 2028'den önce mümkün olamayacağı da kaydedildi.
Toplam maliyeti yaklaşık 11 milyar dolar olarak hesaplanan hattan, yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyordu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un 23 Şubat'ta verdiği talimat sonrasında sertifikasyon süreci durdurulan Kuzey Akım 2 projesinde, bakım çalışmaları da yaptırımlar nedeniyle gerçekleştirilemiyor.