Gazprom'dan uyarı: Avrupa'da gaz depoları yarı yarıya boşaldı

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolarında doluluk oranlarının hızla gerilediğini ve buna paralel olarak doğal gaz fiyatlarının yükselişe geçtiğini açıkladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'nın depolardaki gazı beklenenden hızlı tükettiği vurgulandı. Açıklamaya göre, depolardan şimdiye kadar 33,8 milyar metreküp doğal gaz çekildi. Bu miktarın, ısıtma sezonu öncesinde depolara doldurulan gazın yüzde 67,5'ine karşılık geldiği belirtilerek, "Avrupa'daki yer altı gaz depolama tesislerinin yarısı şimdiden boşaldı" ifadeleri kullanıldı.

Gazprom, ülke bazında doluluk oranlarının da belirgin şekilde düştüğüne dikkat çekti. Buna göre Hollanda'da depolardaki doluluk yüzde 35,4'e, Almanya'da yüzde 42,2'ye, Fransa'da ise yüzde 41,7'ye geriledi.

Fiyatlar üzerinde baskı oluştu

Açıklamada, depolardan yüksek miktarda gaz çekilmesinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğu belirtilerek, "Yeraltı depolarından yüksek miktarda gaz çekilmesi nedeniyle, Almanya'da ertesi gün teslimatlı gaz fiyatları yıl başından bu yana yüzde 26 artarak Haziran 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı" denildi.

Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi olan Gazprom, uzun yıllar süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40 seviyesine taşımıştı. Ancak uygulanan yaptırımlar sonrası Avrupa pazarındaki payı ciddi biçimde azalan şirket, 2024'te Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk etti. Bu rakam, 2021'de kaydedilen 201,7 milyar metreküplük sevkiyatın oldukça altında kaldı.