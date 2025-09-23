Gazprom'un Astrakhan tesisine drone saldırısı

Rus enerji şirketi Gazprom'un kontrolündeki Astrakhan gaz işleme tesisinde, 22 Eylül'de insansız hava aracı saldırısının ardından çıkan yangın nedeniyle motor yakıtı üretimi askıya alındı.

Yangının, tesiste benzin ve dizel üretiminde kritik öneme sahip, yıllık 3 milyon metrik ton kapasiteli kondensat üretim ünitesini etkilediği bildirildi. Hazar Denizi yakınında, Ukrayna sınırından yaklaşık 1.675 kilometre uzakta bulunan tesisin üretime haftalar hatta aylar boyunca başlayamayabileceği ifade edildi. Gazprom'dan olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölge Valisi Babushkin drone saldırısını doğruladı

Astrahan Bölge Valisi Igor Babushkin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, bir "endüstriyel işletmenin" drone saldırısına hedef olduğunu doğruladı. Saldırının ardından St. Petersburg emtia borsasında Astrakhan tesisinden yapılan toptan yakıt satışlarının durdurulduğu belirtildi.

Şubat ayında gerçekleşen benzer bir saldırı da üretimin geçici olarak durmasına neden olmuş, hasar gören ünitenin onarımı ancak Ağustos sonunda tamamlanabilmişti.