Gazprom'un doğal gaz ihracatı gelirleri arttı

13 Mayıs 2019

Rus enerji şirketi Gazprom’un doğal gaz ihracatı gelirleri bu yılın ilk çeyreğinde 2018’in aynı dönemine göre yüzde 10,7 artarak 14 milyar dolara çıktı.



Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom’un doğal gaz ihracatı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 azalarak 61,5 milyar metreküpe düştü.



Söz konusu dönemde, petrol fiyatlarındaki yükselişle şirketin doğal gaz ihracatı gelirleri de yüzde 10,7 artarak 14 milyar dolara yükseldi.



Gazprom’un doğal gaz üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarak 497,6 milyar metreküpe, doğal gaz ihracatı da yüzde 4 artarak 201,8 milyar metreküpe çıkmıştı.



Gazprom Export Genel Müdürü Elena Burmistrova, bir süre önce yaptığı açıklamada, şirketin en büyük pazarı Avrupa’ya yönelik doğal gaz ihracat hacmini uzun dönem daha yıllık 200 milyar metreküp seviyesinde tutabileceğini söylemişti.



Dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi konumundaki Gazprom, Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu karşılıyor.





Kaynak: AA