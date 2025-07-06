Gazze ateşkesinde yeni kriz: İsrail Refah’tan çekilmeye direniyor

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün akşam yapılan güvenlik kabinesi toplantısında İsrail ordusunu Gazze politikasındaki insani yardım yönetimi nedeniyle sert şekilde eleştirdi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e yönelik “İsrail ordusu başarısız oldu” sözleriyle çıkışan Smotrich, büyük bir gerilime neden oldu.

Zamir’in bu suçlamalara karşılık olarak, “Siz İsrail ordusuna karşısınız” dediği, tartışmanın zaman zaman bağrışmalara dönüştüğü belirtildi. Smotrich’in Zamir’i “yalan makinesi testine sokmayı” önermesi üzerine, Başbakan Binyamin Netanyahu devreye girerek, “İkiniz de uygunsuz konuşuyorsunuz, sakin olun” dedi.

Aşırı sağcı bakanlardan insani yardıma itiraz

Gazze’ye insani yardım konusuna karşı çıkan Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yardım girişlerini eleştirirken, Dışişleri Bakanı Gideon Saar bu tutuma tepki gösterdi: “Gazze’ye insani yardım olmadan savaşmak imkansız.”

Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Gazze’de askeri yönetim kurulmasını önerdi. Öte yandan, bazı kabine üyelerinin “gönüllü göç” adı altında etnik temizlik çağrıları yaptığı da haberde yer aldı.

Netanyahu’dan Refah’ta sözde “insani yardım şehri” talimatı

Tartışmaların fitilini ateşleyen gelişmenin, Netanyahu’nun Refah kentinde büyük bir çadır kampıyla sözde “insani yardım şehri” kurulması talimatı olduğu belirtildi. Netanyahu, bu girişimle “Gazze’nin güneyine sürgünü sürdürmeyi” ve Hamas ile halk arasındaki bağlantıyı koparmayı amaçladığını savundu.

Ateşkes sağlansa bile, İsrail’in Refah’ı kontrol etmeye devam etmekte ısrarcı olduğu, bu durumun ise Hamas’ın en temel itiraz noktası olduğu vurgulandı.

Ateşkes müzakereleri Refah’a kilitlenmiş durumda

Gazze’de yeni bir ateşkes anlaşması için müzakereler sürerken, İsrail ile Hamas arasında en büyük anlaşmazlık konusunun Philadelphi ekseni ve Morag koridorları olduğu kaydedildi.

İsrail, Refah ve Han Yunus’u ayıran bu koridorlar üzerinden denetimi bırakmak istemezken, Hamas çekilme olmadan anlaşma olmayacağını net şekilde belirtiyor. Ateşkes sürecinde İsrail ordusunun çekilmesine ilişkin harita ve takvimin müzakereler sırasında netleşeceği aktarıldı.

ABD: “İsrail şartları kabul etti” dedi, Hamas olumlu yanıt verdi

ABD Başkanı Joe Biden daha önce yaptığı açıklamada, İsrail’in 60 günlük bir ateşkese yönelik şartları kabul ettiğini duyurmuş, Katar ve Mısır’ın Hamas’a “nihai teklifi” sunacağını bildirmişti.

Hamas da teklife olumlu yanıt vererek müzakereye hazır olduğunu açıklamıştı. Ancak Tel Aviv yönetimi, Hamas’ın Katar önerisinde yaptığı değişikliklerin “kabul edilemez” olduğunu savunarak süreci belirsizliğe sürükledi.