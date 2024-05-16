Gazze Barış Gücü’nde ilk tercih Arap ülkeler

Emre ERGÜL

Gazze Savaşı’nda ölen Filistinli sayısı 35 bine dayandı. Ortadoğu’da bir insanlık ayıbı yaşanırken; İngiliz Financial Times gazetesi dün önemli bir haberi manşetten duyurdu: “Amerika, savaş sona erdikten sonra, Filistin’in yeniden inşaası dönemi boyunca, Gazze’de güvenliği sağlayacak bir barış gücü kurulması için çalışmalara başladı.” Gazete göre, Biden yönetiminin bu konuda ilk tercihi Arap ülkeleri oldu. Filistin’e ABD askeri göndermek istemeyen ABD Başkanı Joe Biden’ın üç ülkeyle masada olduğu iddia edildi. Bu ülkeler, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas…

Gazeteye konuşan ismini vermek istemeyen bir Batılı diplomat, bahsi geçen 3 ülkenin iki şartının olduğunu açıkladı: “ABD’nin Filistin Devleti’ni tanımasını ve barış gücünün ABD tarafından yönetilmesini istiyorlar.”

İddiaya göre, Suudi Arabistan gibi diğer Arap ülkeleriyle de görüşüldü. Ancak bu ülkeler, ABD’nin teklifini “İsrail’le birlikte çalışıyorlar” imajı vermemek için reddetse de “Biz olmasak da Arap ülkelerinden oluşan bir barış gücüne sıcak bakarız” diye yeşil ışık yaktılar. Gazeteye konuşan bir başka yetkili de Biden yönetiminin Filistin’e "ABD askeri göndermeden bir barış gücü kurulması ve/ veya yönetilmesi ve/veya destek verilmesi" üzerine çalıştığını öne sürdü.

İsrail, olası bir Gazze Barış Gücü’ne sıcak bakar mı? Tüm taraflarla konuşan Financial Times gazetesi dahi bu soruya net bir cevap veremiyor: “ABD ve müttefikleri, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun çatışmaya yönelik niyetleri konusundaki belirsizlik nedeniyle hayâlkırıklığına uğrarken, İsrail'in neyi kabul etmeye istekli olacağı da belli değil.”

Netanyahu’nun tavrı bilinse de İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant gibi kabinedeki bazı isimlerin barış gücüne “Tamam” dediği konuşuluyor. Gazze Barış Gücü için haftalardır kapalı kapılar ardında görüşmeler yapan ABD’nin başka ülkelerle de görüşebileceği de iddialar arasında… Sinyal, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki bir sözcüden geldi: "Birçok ülkenin Gazze'nin yönetimini, güvenliğini ve insani çabalarını desteklemek için adım atması ihtiyacı devam edecek.”

“Biden, İsrail'e 1 milyar dolarlık yeni askeri yardım göndermeyi planlıyor”

Financial Times’a göre, ABD bir yandan savaş sonrasını dizayn etmeye çalışırken; bir yanda da İsrail’e askeri yardıma devam ediyor. Gazeteye göre, Biden yönetimi Kongre'ye, “İsrail'e 1 milyar dolarlık askeri yardım paketi göndermeyi planladığını” söyledi. Başkan Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da İsrail’e verdikleri desteği bizzat yineledi: "Askeri yardım göndermeye devam ediyoruz ve İsrail'in ek olarak sağlanan miktarın tamamını almasını sağlayacağız."

Türkiye’nin 14 ülkede askeri var

Türkiye, 'anavatan ve mavi vatanın güvenliği' için 14 dost ve müttefik ülkede asker bulunduruyor.

1) KKTC: 40 bin 2) Somali: 2 bin 3) Suriye: 5 bin-7 bin 4) Irak: 2 bin 500 5) Kosova: 400 6) Katar: 300 7) Bosna Hersek: 250 8) Lübnan: 100 9) Azerbaycan: 100-200 10) Arnavutluk: 24 11) Libya: 100 12) Demokratik Kongo Cum.: 17 13) Mali: 5 14) Orta Afrika Cumhuriyeti: 5 (Kaynak: ASSAM)