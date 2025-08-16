Gazze halkına ABD kapıları kapandı: Ziyaretçi vizeleri durduruldu

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze halkına tüm ziyaretçi vizelerinin durdulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Son günlerde kısıtlı miktarda geçici tıbbi ve insani amaçlı vizelerin verilmesinde kullanılan süreç ve prosedürlere yönelik tam ve kapsamlı bir inceleme yürütürken, Gazzeli bireylere tüm ziyaretçi vizelerini durduruyoruz." ifadeleri kullanıldı.