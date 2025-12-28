Gazze hükümeti: İsrail 80 günde ateşkes anlaşmasını 969 kez ihlal etti

Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden 28 Aralık'a kadar "ağır ve sistematik ihlaller" gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu ihlallerin, uluslararası insani hukukun açık bir ihlali olduğu ve ateşkes anlaşmasına ekli insani protokolün özünü hedef aldığı vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu dönemde 969 ihlalin tespit edildiği, bunlar arasında sivillere yönelik 298 doğrudan ateş açma olayı, askeri araçlarla yerleşim alanlarına 54 kez girilmesi, siviller ve evlerine yönelik 455 bombardıman ile 162 yıkım ve patlatma vakasının yer aldığı aktarıldı.

45 kişi hukuka aykırı şekilde alıkonuldu

Bu ihlaller sonucunda 418 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1141 kişinin yaralandığı, ayrıca İsrail güçlerince 45 kişinin hukuka aykırı şekilde alıkonulduğu ifade edildi.

İsrail'in insani yükümlülüklerini de yerine getirmediği vurgulanan açıklamada, ateşkes süresince Gazze'ye girmesi gereken 48 bin yardım tırından yalnızca 19 bin 764'ünün girişine izin verildiği, bunun günlük ortalama 600 yerine 253 tıra denk geldiği ve taahhüt edilen miktarın yüzde 42'sini aşmadığı kaydedildi.

Yakıt sevkiyatında ise daha ağır bir tabloya işaret edilen açıklamada, 4 bin yakıt tırının girmesi gerekirken yalnızca 425 tırın Gazze'ye ulaştığı, bunun günlük ortalama 50 yerine 5 tır anlamına geldiği ve yükümlülüklerin yalnızca yüzde 10'unun yerine getirildiği aktarılarak, bu durumun hastaneler, fırınlar, su ve kanalizasyon tesislerinin faaliyetlerini neredeyse durma noktasına getirdiği belirtildi.