Gazze hükümeti: İsrail ateşkesin ilk 50 gününde 357 Filistinliyi öldürdü

Gazze Hükümeti'ne bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ateşkesten bu yana bölgede yaşanan ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana 591 ihlalin gerçekleştiği, bu ihlaller kapsamında çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 357 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 903 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail işgal güçlerinin, yürürlüğe girmesinin üzerinden 50 günü aşkın süre geçmesine rağmen ateşkes kararını ciddi ve sistematik şekilde ihlal etmeye devam etmesini kınandı; bu durumun uluslararası insancıl hukukun ve anlaşmaya ek insani protokolün açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

Ayrıca saldırı ve baskınlarda ise 38 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

İhlaller kapsamında Filistinlilere, evlere, yerleşim bölgelerine ve yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara 164 kere doğrudan ateş açıldığı; yerleşim ve tarım bölgelerine 25 kara baskını gerçekleştirildiği, 280 bombalı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Gazze'de ayrıca 118 ev ve sivil tesisin havaya uçurulduğu, bu saldırıların yıkımı genişletmeyi ve sivilleri toplu şekilde cezalandırmayı hedefleyen sistematik bir suç olduğu vurgulandı.

İsrail saldırılarını Cenevre Sözleşmeleri hükümlerinin ağır şekilde ihlali olarak nitelendiren Gazze'deki hükümet, bu ihlallerden doğacak insani ve güvenlik yansımalarının tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu vurguladı.

Hükümet, ABD Başkanı Donald Trump'a, arabulucu ülkeler ile anlaşmanın garantör taraflarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu saldırıları durdurmak için ciddi ve etkili bir şekilde harekete geçme çağrısı yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin engellenmesi ve ateşkes anlaşması ile insani protokolün maddelerine kesin ve tam şekilde uyması için zorlanması gerektiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 70 bin 103'e yükseldi

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 70 bin 103'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 1'i enkaz altından çıkarılan 3 Filistinlinin naaşı ile 2 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 103'e, yaralıların sayısının 170 bin 985 olduğu aktarıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.